Как министр образования сдал студентов министру обороны 5 14.07.2019, 18:16

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В Беларуси министры говорят в унисон.

После публикации нашумевшего «закона об отсрочках» эксперты заговорили о возможных негативных последствиях нововведений: от оттока мужского населения за пределы страны, до окончательного падения престижа военной службы, пишет «Салiдарнасць».

Новые правила призыва вызвали такой ажиотаж, что о них заговорил лично главнокомандующий.

В такой ситуации логично было бы увидеть хотя бы попытку министра образования заступиться за тех, кому новые правила значительно усложнят доступ к высшему образованию.

В такой ситуации логично было бы увидеть хотя бы попытку министра образования заступиться за тех, кому новые правила значительно усложнят доступ к высшему образованию уже этой осенью. Но молчание профильного министра сложно представить в подобных обстоятельствах где-то во Франции. А у нас…

А в Беларуси министр образования вместе с министром обороны в унисон говорят о важности службы в армии, о том, что эта самая служба ни коим образом не мешает молодым людям получать образование.

13 июля Игорь Карпенко вместе с Андреем Равковым рассказали журналистам о решении усилить роль допризывной подготовки в школах. В процессе министр образования магистратура сделал достаточно неоднозначное для своей должности признание. По его словам, магистратура — это необязательна степень образования, она для мотивированных людей.

— Выпускников этого года 56 тысяч, мест в магистратуре — всего три тысячи. Плюс возьмите какое-то количество девушек. Поэтому, на мой взгляд, беспокоиться нет оснований, — цитирует Игоря Карпенко «Звязда».

Напомним, учеба в магистратуре по новым правилам возможна лишь только после службы в армии. Большой вопрос — сохранят ли те высокомотивированные студенты после года службы желание учиться дальше. Тем более, что давно не является секретом тот факт, что многие молодые люди продолжали учебу, чтобы получить законную отсрочку от службы в армии.