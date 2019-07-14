В Москве на акции протеста прошли массовые задержания 14.07.2019, 20:19

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Фото: svoboda.org

(Обновлено) Были задержаны около 38 человек.

Российская полиция в Москве задержала Илью Яшина около здания Мосгоризбиркома, где проходит акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает корреспондент Дождя. Задержана также Любовь Соболь и журналист Дождя, сообщает «Радио Свобода».

В автозаке с Соболь , Яшиным, Орлом pic.twitter.com/ExTqHB4Z27 — Ivan Zhdanov (@IoannZH) July 14, 2019

Полицейские жестко оттеснили протестующих из двора, после чего ограждающий его забор закрыли.

У одного из задержанных сотрясение мозга, у одного — разбит нос, еще у одного, возможно, сломан мизинец.

В ходе разгона акции у здания Мосгоризбиркома задержаны в общей сложности 38 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Начались столкновения и задержания pic.twitter.com/M5w48IgeWH — Meduza (@meduzaproject) July 14, 2019

Ранее сообщаелось, что сегодня в Москве проходит акция с требованием допустить к выборам независимых кандидатов. Инициатором выступил оппозиционер Алексей Навальный.