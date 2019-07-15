Выходить к народу все равно придется Телеграм-канал СерпомПо

15.07.2019, 10:28

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

И освобождать помещение.

Власти напрасно думают, что, разогнав вчера в Москве людей, защищающих свободные выборы, они показали силу и получили результат.

На деле явлено бессилие. И результат получится обратный.

Сцена, где два амбала в амуниции, как-то неуверенно, словно не понимая, зачем они это делают, волокут хрупкую Соболь по асфальту, может стать символом для описания отношений властей и общества. Зачем? Куда? В чем цель?

Выведя вчера на улицы Москвы лишь пару тысяч своих сторонников, оппозиция легко смогла с такими небольшими силами публично, на всю страну, на весь мир дискредитировать очередную имитацию «выборов», которую по-тихому хотели провернуть московские власти и их кремлевские покровители. Тысячи убедительных фото, десятки и сотни видео понеслись во все концы света. Словно техничный боксер в паре с более сильным соперником, оппозиция «провалила» его, уклонившись, заставив нанести удар в воздух.

Благодаря тупости властей, из-за их решения сначала выкинуть в массовом порядке с выборов главных кандидатов, а затем применить силу, получился скандал, который совершенно обесценил выборы 8 сентября, показал, что они ничто, превратил их в пепел. Вы этого хотели, правители?

Своими руками руководители воровской Москвы сделали еще один шаг к делегитимации власти во всей России. А в это время другой ногой, но в том же направлении шагают и власти «бандитского Петербурга». Раз-два, вор-бандит, левой-правой, вперед – к пропасти.

Люди в России смотрят на то, что происходит в столице. Здесь будет меняться главная власть. Толпы протестующих, которые, несмотря на все предыдущие поражения, продолжают, словно волны, заливать ближайшие окрестности Кремля, подступая все ближе и ближе к башням, произведут впечатление на страну.

Картинка, когда люди стучат в двери мэрии, требуя правителей выйти к народу и объясниться в краже выборов, символичны не менее, чем сцена с Соболь.

Двери закрыты, власти дрожат за ними, не показывают носа, боятся своего народа – им нечего сказать стране, у которой они украли будущее.

Стучать будут сильнее. Выходить к народу все равно придется. Выходить и освобождать помещение.

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