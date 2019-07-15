Как протестовали в Москве: сильные кадры 11 15.07.2019, 7:55

5,024

Фото: Anton Sergienko

Акция, проходившая большую часть дня мирно, вечером была жестко разогнана.

В Москве в воскресенье состоялась массовая акция в защиту независимых претендентов на статус кандитов в депутаты Московской городской думы (выборы должны состояться в сентябре). Акция была разогнана полицией, применялась сила, некоторые задержанные подверглись избиению.

Среди задержанных была юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. После доставки в ОВД «Лужники», ей удалось выйти из полицейского участка. Но, как сообщает МБХ-Медиа, ее догнали полицейские и вновь задержали. За Соболь вступился также оказавшийся на свободе Алексей Миняйло, но и его тоже вновь задержали.

«Бегу на свободу". Любовь Соболь убежала с территории ОВД, ее снова задерживают. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/ZiQDTdFYcQ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 14 июля 2019 г.

Ранее всех задержанных развезли по трем полицейским участкам — «Хамовники», «Южное Тушино» и «Лужники». По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала 38 человек.

Задержанные сообщили журналистам, что полицейские избивали их, били по животу и голове, тянули за волосы. Координатор «Протестного Кузбасса» Мила Земцова опубликовала видео избиения одного из задержанных в автозаке.

Полиция с народом.

Чувствую ненависть. pic.twitter.com/W5RQuxEwse — мила и менты (@ya0sno) 14 июля 2019 г.

Радио Свобода опубликовало хронику завершения мирной акции протеста:

22:10

Осторожно - ОВД.Инфо публикует видео с жестоким обращением с задержанным.

В ОВД «Лужники» к Алексею Миняйло применили насилие pic.twitter.com/PAU7OaTjn7 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) 14 июля 2019 г.

22:03

"Новая" сообщает, что одно из задержанных с подозрением на сотрясение мозга - при задержании ударили головой об асфальт - везут в реанимацию. Также публикует видео жесткого обращения с Соболь при выгрузке из автозака.

Соболь попыталась убежать, когда всех выводили из автозака, но полицейские ее догнали. pic.twitter.com/fTDLdVRC3x — Новая Газета (@novaya_gazeta) 14 июля 2019 г.

21:41

Еще одно запоминающееся фото разгона. Илья Яшин вниз головой.

21:30

Илья Азар сообщает от ОВД "Хамовники".

21:27

Вот как выглядел разгон.

21:20

Итак, около 8 часов вечера в воскресенье, когда у здания Мосгоризбиркома оставалось несколько сот участников собрания с требованием допустить к выборам в городскую думу независимых кандидатов, полиция начала задержания и разгон, объявив, что акция незаконна.

Задержаны десятки людей, в том числе кандидаты – Яшин, Соболь, Галяминой, Ждановым и другие. Их доставили в отделения полиции.

21:08

По данным ОВД-инфо, задержаны 38 человек.

Символом дня, наверное, станет вот эта фотография.

Не знаю автора фото, но это гениальный кадр pic.twitter.com/z547E1KrYo — кукадекова (@konstina17) 14 июля 2019 г.

А так задерживали людей у Мосгоризбиркома.

20:35

Любовь Соболь тоже твитит из автозака:

Нас везут в автозаке в ОВД Хамовники.



Несмотря на все задержания, я не перестану протестовать и призываю всех выходить каждый день в 19 часов на Трубную! ✊



Голодовку продолжаю держать.



Требую встречи независимых оппозиционных кандидатов с Горбуновым — Соболь Любовь (@SobolLubov) 14 июля 2019 г.

Пишет, что задерживали очень жестоко. Одному из задержанных срочно требуется медицинская помощь.

А вот так избивали – не при задержании, а в автозаке.

Полиция с народом.

Чувствую ненависть. pic.twitter.com/W5RQuxEwse — мила и менты (@ya0sno) 14 июля 2019 г.

Саму Любовь Соболь задерживали вот так:

Задержание Любови Соболь @SobolLubov выглядело так:



«Я имею право проводить встречу с избирателями», — кричит Люба, пока полицейские тащат ее по асфальту pic.twitter.com/De3gF4KT9V — Ola Chesare (@olachesare) 14 июля 2019 г.

20:24

Илья Яшин задержан около здания Мосгоризбиркома. Задержаны также Любовь Соболь и журналист телеканала "Дождь".

Жесткий разгон у избиркома. У Собянина сдали нервы. Я в автозаке; здесь человек двадцать, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина. pic.twitter.com/JYejKFTsGj — Илья Яшин (@IlyaYashin) 14 июля 2019 г.

«Новая газета» опубликовала подробный репортаж о том, что происходило до начала и в момент жестких задержаний.

14 июля, 20:00. Подготовка ко сну и «винтилово»

У Мосгоризбиркома. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Во дворе в районе Моховой улицы около 300 человек ждали приезда Валентина Горбунова, председателя Мосгоризбиркома. Горбунов, в свою очередь, как передал его представитель по телефону Илье Яшину,«на даче на огороде»и в выходной день возвращаться в Москву точно не планирует.

На земле, куртках, походных пенках, подложив под голову рюкзаки, перед входом в Мосгоризбирком лежат молодые люди. Общаются, слушают музыку, листают ленты в социальных сетях и иногда (каждые 20-30 минут) дружно скандируют «Допускай!». У крыльца здания на ступеньках сидят незарегистрированные кандидаты в депутаты — Елена Русакова и Любовь Соболь. Соболь уже сутки держит голодовку. Активисты подарили ей букет красных роз и поблагодарили за то, что она сегодня здесь.

Протестующие сидят на пенках у здания Мосгоризбиркома. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Соболь собирается остаться на ночь у здания, чтобы лично встретиться с Горбуновым, как только он приедет на работу в понедельник. Другие кандидаты просят оставшихся людей привозить еще походные пенки, воду, еду. Во двор в какой-то момент даже привезли туалетные кабинки, но непонятно, заказал ли их кто-то именно для протестующих. Люди предлагают друг другу «пауэрбанки» для зарядки телефонов. У выхода из дворов на Моховую стоит восемь автозаков, а рядом с протестующими стоят и пока улыбаются сотрудники туристической полиции.

Работники штаба Соболь привозят огромные пакеты воды, сока, булочек и попкорна. «Я булочки не ем, а вы ешьте», — просит всех собравшихся Соболь. Несколько парней разбивают зеленые палатки прямо под окнами Мосгоризбиркома. Сотрудник штаба смеется над странно установленными палатками: «Если в ней возникнет потребность не только символическая —мы ее оптимизируем. А пока в ней потребность только символическая».

К уже заметно уставшей Соболь подходят две пожилые женщины, которые берут ее за руки и благодарят за борьбу. Вместе с женщинами подходит полицейский и спрашивает:

— Вы остаетесь, я так понимаю?

—Да, я остаюсь.

Протестующие расставили палатки и принесли еды и воды, планируя остаться здесь на ночь. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Полицейский кивает. Не проходит и пяти минут после этого разговора и в тихий двор влетает около десяти «космонавтов»с дубинками и мегафонами. «Уважаемые граждане, ваши действия незаконны!»,— предупреждает полиция. «Ну, наконец-то»,— радостно взрывается каким-то даже визгом толпа. Дело в том, что с двух часов дня полиция почти никак не реагировала на протестующих и даже при подходе к Мосгоризбиркому лишь немного оттесняла их, но позже отступила.

Сейчас «космонавты»озлобленно врезаются в толпу. Причем отталкивают всех, кто попадается на пути, в разные стороны. На защиту протестующих бросается Соболь. Она рукой преграждает полиции путь к людям и говорит, что их нельзя задерживать — кандидат проводит встречу с избирателями. Соболь хватают под руки, когда уже начинается давка. Илью Яшина выносят за руки и за ноги лицом вниз. Юриста ФБК Ивана Жданова уводят, сорвав с него куртку. Кандидата Юлию Галямину тоже одной из первых затолкали в автозак.

Задержание Любови Соболь. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

На асфальте перед входом в Мосгоризбирком остаются разорванные пакеты с кефиром и йогуртами, раздавленные фрукты и много бутылок воды. Это поле боя между цепью полицейских с одной стороны и цепью протестующих с другой. Полиция вытесняет людей и получает жесткое сопротивление — участники акции просто наваливаются на «космонавтов»и в какой-то момент резко отпускают. Многие падают под ноги друг друга, полицейские топчутся сверху, бьют дубинками и поднимают людей на ноги за воротники одежды.

Полиция оттесняет протестующих. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Двор «зачищают» быстро —спустя 10 минут здесь уже пусто. Но избиения продолжились в автозаках, а затем и в ОВД. О них — дальше, после того, что предшествовало срыву терпения полицейских.

14 июля, 13:30. Туристическая полиция сопровождает кандидатов

«Массовая встреча кандидатов в депутаты с избирателями»была запланирована на два часа дня в Новопушкинском сквере. Это ровно на противоположной стороне Тверской по отношению к обычной точке сбора оппозиционных акций упамятника Пушкину.

До официального начала «встречи» здесь прогуливается только несколько десятков журналистов. Рядом с дорогой спецтехника выгружает ограждения, но рядом ни одного автозака. Из полиции —только туристическая. На пустой площади депутат от Госдумы Валерий Рашкин:«Я посмотрел, как проверяют подписи у независимых кандидатов. Это не позор, это преступление». Рашкин уверен, что «только народ может решать, быть ли москвичу кандидатом».

Илья Яшин на импровизированной сцене перед собравшимися на Новопушкинской площади. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Из метро ближе к двум люди выходили стихийно. И кандидаты появились как будто все вместе. Импровизированную трибуну для выступлений организовали на одном из бордюров рядом со ступеньками. В окружении друг друга, улыбающиеся, кандидаты в депутаты передают друг другу слово. Здесь Дмитрий Гудков с белой собакой в руках, Александр Соловьев из команды Гудкова, кандидаты от «Яблока» Сергей Митрохин, Елена Русакова, Кирилл Гончаров, и от «Команды Навального» — Константин Янкаускас, Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов. Все они говорят о «краже» выборов — у избирателей. Митрохин предлагает во вторник прийти к зданию Центризбиркома и потребовать встречи с Эллой Памфиловой. Яшин предлагает выходить, начиная с завтрашнего дня, на Трубную площадь — и тоже требовать регистрации независимых кандидатов.

На этот момент на площади нет провокаторов. Только одинокая бабушка из НОДа раздает листовки за пересмотр статей Конституции, но на нее никто не обращает внимания. «Сербовцы»присоединятся к протестующим позже.

«Если мы с вами проглотим наглое оскорбление, если стерпим плевок, значит грош нам цена! Давайте нашу встречу перенесем к мэрии Москвы», — решает Яшин. «Мы идем гулять», — подхватывает толпа любимый для Тверской лозунг (именно его кричат протестующие на всех последних оппозиционных акциях, проходивших здесь).

Идем вниз по Тверской к мэрии. На светофоре сотрудник ДПС регулируют движение и попутно ворчит в сторону идущих: «Дайте машинам проехать. Потом идите, куда хотите».

Протестующие идут к мэрии Москвы. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Возглавляют шествие кандидаты. Яшин несет российский флаг и периодически встает на клумбу на Тверской. «Мы здесь власть! Допускай!», —после этого ждут минуту «хвост»толпы и следуют дальше. Некоторые с азартом снимают происходящее, скандируя под съемку, а некоторые не довольны форматом: «Жалко мне, что так мало людей»,—сокрушается пенсионерка Нина Васильевна. —Куда мы идем и зачем, пока не знаю, но Яшин, думаю, точно знает». К слову, людей на этом этапе несогласованной акции, по оценкам корреспондентов «Новой», было около двух тысяч. Все это время за нами медленно следует всего один автозак.

14 июля, 15:00. В мэрию постучали

Илья Яшин у мэрии. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Дойдя до здания мэрии, кандидаты решают продолжить формат поочередных выступлений. Юлия Галямина кричит: «Мы не расходимся! Мы пойдем еще завтра, и послезавтра! И каждый день! Я отменила все свои планы, я свободна! Давайте еще раз крикнем: «Допускай!». Жданов подтверждает следом: «Мы будем выходить каждый день отстоять наши подписи! Мы уйдем отсюда сдавшись? Мы будем выходить на улицы каждый день!». Иван Жданов также анонсирует «большую акцию» 20 июля, на которую организаторы планируют вывести куда больше людей — «всех москвичей».

Некоторые в толпе чувствуют приближение конца мероприятия, слышно даже разговоры: «Это сейчас все? Так и закончится что ли?». Илья Яшин в ответ предлагает собравшимся постучаться в мэрию, чтобы мэр Сергей Собянин всех услышал: «Я сомневаюсь в слуховых способностях Собянина. Поэтому предлагаю каждому постучать в дверь мэрии».

Собравшиеся по очереди стучат в дверь мэрии. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Начали стучать по очереди —кто-то сильнее, кто-о совсем тихо. Полиция напряглась, напротив дверей даже припарковалась патрульная машина. Александр Соловьев, стоя у дороги, кричит стучащим «Только не в стекло. В стекло не бейте!». Периодически люди оглядываются на полицию, как та реагирует. Но никто не выносит предостережений о «незаконности» действий, все неожиданно тихо и спокойно,«главное, —говорят, —не выходите на проезжую часть».

Любовь Соболь у мэрии. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Соболь и Жданов стоят в стороне и совещаются, видимо, о том, что делать дальше. Прошел всего час,и многие в толпе, видно, не очень настроены расходиться — кто-то подкалывает полицейских шутками, кто-то кричит лозунги один за другим. Тогда Соболь и Жданов решают: следующая остановка — Мосгоризбирком. В этот момент к Соболь подходит хрупкая бабушка, берет ее за руки и тихо просит: «Вы нам нужны. Вы всем нужны. Не надо голодать».

14 июля, 16:00. Поворот на Мосгоризбирком

Протестующие идут по Никитском переулку и кричат «Это наш город!». Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Пройти внутрь здания Мосгоризбиркома у кандидатов не получилось. Полиция закрыла проход. На самом деле, пытались оказать сопротивление прямо на входе в ворота — и даже кого-то сдерживали, но толпа прорвалась. На этом этапе от ударов дубинками и задержаний отказались, что для многих участников несогласованной акции тоже стало неожиданностью.

У избиркома снова продолжились выступления кандидатов. Все хотели, чтобы к собравшимся вышел Валентин Горбунов. Ему написали даже коллективное требование с подписями всех присутствующих кандидатов. Из окна все это время за людьми наблюдал охранник. Он курил в окно, а ему кричали «Привет, чувак в окне». Ждали Горбунова долго, пока Яшин не позвонил его представителю, который сообщил, что Горбунов на даче.

Во дворе Избиркома собралось более 1000 человек. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

Группа активистов хохочет: «Мы важнее картохи!», «Горбунов, копай сюда!». Тем не менее, сегодня же вышло сообщение с брифинга Горбунова, где тот сказал: «У тех, кому откажут в регистрации, есть законное право обращаться в суд и обжаловать решение окружной комиссии. Поэтому бороться надо до конца, в рамках правового поля».

«Не мешайте проходу граждан на выборы!»,— это кто-то пародирует полицейское оповещение, которое бесконечно повторялось месяц назад, когда толпа на шествии за Ивана Голунова пыталась пройти к Петровке, 38. Соратник Навального Николай Ляскин предлагает собравшимся писать в социальные сети призывы приходить сюда, во двор, и требовать регистрации со всеми. А еще брать с собой пенки, теплую одежду и еду. Группами многие садились на землю, предлагая «сидячий протест». Соболь анонсировала ночь возле Мосгоризбиркома. Однако на тот момент полиция, видимо, не восприняла эти слова всерьез.

Полиция разрушает «палаточный лагерь» протестующих. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая»

В сети появляются видео, как задержанных сегодня жестоко избивают внутри автозаков. Есть видео, где парня на полу добивает четверо с разных сторон. У кого-то сотрясение, у кого-то —разбит нос, кто-то —избит до крови — это данные из сообщений в социальных сетях. К автозакам вызывали «скорую помощь». Жданов и Соболь пытались сбежать из ОВД, но последнюю задержали повторно.