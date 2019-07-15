Белорусская теннисистка Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга ВТА 15.07.2019, 12:15

Азаренко поднялась на две позиции, Говорцова — на шестьдесят.

В обновленном рейтинге ВTA от 15 июля чемпионка "Уимблдона" румынка Симона Халеп поднялась на четвертую строчку, представительница Беларуси Арина Соболенко — на 10-ю, пишет pressball.by.

Рейтинг ВTA. 15 июля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055.

4 (7). Симона Халеп (Румыния) — 5933.

5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785.

7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4638.

8 (9). Слоан Стивенс (США) — 3802.

9 (10). Серена Уильямс (США) — 3411.

10 (11). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 3365...

38 (40). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) — 1380...

42 (36). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) — 1260...

120 (106). Вера ЛАПКО (Беларусь) — 521...

202 (262). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 294...