Ученые нашли объяснение одной из загадок космоса 1 15.07.2019, 12:31

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Международная команда астрономов выступила с заявлением.

Международная команда астрономов заявила о том, что ей удалось решить одну из космических загадок. По словам исследователей, отсутствие спутников у большинства "горячих юпитеров" можно объяснить тем, что гигантские луны были выброшены с орбит вокруг газовых гигантов и остались во внешних областях планетных систем, сообщает zn.ua.

В ходе исследования ученые изучили поведение подобных "лун-бродяг", которые они назвали "плунетами". Большинство подобных небесных тел формируются у "горячих юпитеров" на достаточно близком расстоянии к материнской звезде. По мнению исследователей, взаимодействие между двумя небесными телами может привести к тому, что спутник выходит из-под гравитационного влияния материнской планеты и оказывается "выброшен" в космическое пространство.

Ученые считают, что примерно 50% спутников, которые выбрасываются за пределы орбиты планеты, могли бы пережить "изгнание" и избежать столкновения с другими небесными телами. В результате они могли бы остаться в материнской звездной системе, но вращаться на ее дальних границах, как Плутон. Это может объяснить то, почему астрономы уже обнаружили 4098 экзопланет, но только один кандидат в экзоспутники.