Лучший прогнозист прочит российскому рублю скорый старт длительного падения 2 15.07.2019, 18:17

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Российская валюта в ближайшие месяцы перейдет к ослаблению.

Аналитик, наиболее точно предсказавший ралли российского рубля во втором квартале, теперь стал главным пессимистом и ждет, что российская валюта к концу года откатится к отметке 69 за $1 из-за продолжения цикла смягчения монетарной политики в РФ.

Тренд на укрепление рубля подходит к концу, и в ближайшие месяцы он перейдет к ослаблению, которое может продлиться как минимум до середины следующего года, сказал валютный стратег PKO Bank Polski Ярослав Косатый, автор самого точного прогноза курса российской валюты по итогам ежеквартального рэнкинга Блумберг, передает finanz.ru.

"Понижений ставки ФРС в этом году будет недостаточно для того, чтобы удовлетворить ожидания участников рынка по масштабу смягчения, поэтому негативный эффект от снижения ключевой ставки Центробанка РФ на рубль перевесит позитив от действий Федеральной резервной системы", - сказал Косатый по телефону из Варшавы.

Прогноз Косатого на конец года - самый пессимистичный среди 19 в опросе Блумберг, где медианная оценка составляет 65 рублей за $1. В первом полугодии рубль показал лучший результат среди мировых валют на фоне спада опасений о санкциях к РФ и разогнавших спрос на риск ожиданий, что Федеральная резервная система США будет снижать ставки.

Хотя рынки готовятся к трем снижениям ставки ФРС в этом году, Косатый допускает лишь два шага - в июле и сентябре, - полагая, что центробанк не будет торопиться со смягчением, несмотря на прозвучавшие на днях сигналы о готовности это делать. "Его действия в ближайшие кварталы могут выглядеть медлительными для рынка, и это создает существенный потенциал для разочарования рынков", - сказал он.

Банк России тоже, скорее всего, снизит ставку дважды на 25 базисных пунктов в третьем и четвертом кварталах, сказал Косатый, отметив, что и шаг в 50 базисных пунктов выглядит возможным на ближайшем заседании.

Ожидания смягчения монетарной политики в России подогревали спрос нерезидентов на облигации федерального займа, что поддержало ралли рубля в последние месяцы, однако сейчас этот фактор уже полностью учтен в ценах, а приток иностранных денег будет иссякать.

Другим драйвером, по словам Косатого, может стать ухудшение глобального аппетита инвесторов к валютам европейских развивающихся рынков, включая российский, из-за неопределенности вокруг исхода торгового противостояния США и Китая и продолжающегося замедления экономического роста в Европе. Кроме того, растет риск выхода Великобритании из Евросоюза без сделки в конце октября, говорит Косатый.

"Это дополнительно поддержит укрепление доллара против рубля в ближайшие кварталы", - сказал он.