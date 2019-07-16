«Северный поток» остановился 16.07.2019, 10:54

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В РФ заявляют, что остановка трубопровода был заранее согласована.

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели для проведения планового технического обслуживания. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport, сообщает rbc.ua.

В РФ заявляют, что график работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG.

Как отмечается, в момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам (ожидается рост поставок через Украину), возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.

Напомним, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2".