Александр Сотник: Внутри самой ФСБ уже началась «заварушка» 1 16.07.2019, 11:39

Александр Сотник

Остается только наблюдать за возникновением новых очагов хаоса в РФ.

Россия начинает привыкать к жизни в режиме «катастрофа каждый день». Когда пишется этот текст, в подмосковных Мытищах – а, можно считать, что в самой Москве – горят газовые резервуары ТЭЦ-27. Столб огня поднимается на 50 метров, площадь пожара превысила 1 тыс. кв. метров, на тушение отряжены огромные силы МЧС, включая авиацию. А ведь это – самая новая ТЭЦ в системе станций «Мосэнерго». Энергосистема столицы снова получила мощнейший удар, сравнимый с последствиями аварии на подстанции в Чагино в 2005-м. Тогда авария ускорила реформу РАО ЕЭС, а в нынешних условиях может накрыть «медным тазом» всю энергосистему вообще. И вот Минэнерго России уже сообщает о том, что ТЭЦ-27 прекращает выработку электроэнергии, пишет российский журналист Александр Сотник на сайте sotnik-tv.com.

Это пожар, который виден невооруженным глазом. А есть и другие, без видимых возгораний, с тухлым душком и легкой информационной завесой. 11 июля в администрации Перми прошла выемка документов. А накануне горело здание правительства Ульяновской области. И в парадигме последних событий можно заподозрить, что пожар мог случиться в рамках «игры на опережение». То ли чердак сгорел, то ли документы – кто знает? А вот на администрацию Колпинского района Петербурга огонь не покусился, и там обыски прошли четко и в срок. Не сгорел от стыда и зампредседателя Пенсионного Фонда России Алексей Иванов, задержанный сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки. По той же причине ФСБшниками были взяты 9 сотрудников Домодедовского поста таможни…

Перечислять точки «воспламенений» системы можно долго, и нами уже отмечалось, что межведомственные войны выскочили на поверхность из-под ковра. Но хуже всего – то, что уже внутри самой ФСБ уже началась внутриведомственная заварушка. Сложно сказать, кто с кем воюет, и к какой конкретно кремлевской «башне» относится тот или иной кабинет. Важен сам факт разрастания войны внутри Лубянки – той самой, что еще недавно казалась монолитной и нерушимой. Кому нужно «чистить» подразделение К с прицелом на передел рынка «обналички»?

Ведь обвинение в «хищении средств в размере от 140 до 170 млн. рублей» в период позднего путинизма звучит как придирка к детской шалости на уровне «ходил мимо горшка». Действительно, тот, кто рулит вопросами «обнала» в наступивший период системной турбулентности – тот и «банкует». Все, у кого сегодня накопилось «нажитое непосильным трудом», не могут спать спокойно, пока не обналичат и не выведут.

А это – миллионы чиновников разных уровней: с погонами и без, с должностями и уже на пенсии, а еще – предприниматели, которым хочется поскорее свалить из этого «рая», в котором с каждым днем становится все горячее. 71% российских предпринимателей, по данным вполне себе сервильного ВЦИОМа, считают условия для бизнеса в России неблагоприятными, и более половины – что ситуация в ближайшие 5 лет только ухудшится. Экономическая политика Кремля, отражающая инстинкт самосохранения системы, сводится к примитивному отъему средств у населения.

На практике это выражается в стремлении лишить граждан любых возможностей заработать. Эльвира Набиуллина намерена ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также отказать в доступе к многочисленным финансовым инструментам и активам. Банк России лоббирует жесткое распределение инвесторов на категории, и в результате этой реформы большинство инвесторов-физических лиц лишатся доступа к бумагам иностранных компаний – таких, как Apple, Google, Alibaba, Tesla и других.

А еще Центробанк прощупывает возможность перевести в разряд инвестиционных инструментов валютные вклады. Проще говоря, граждане, попадающие под категорию неквалифицированных инвесторов, лишатся права иметь валютные вклады. Пока что Центробанк улыбается и шутит в ответ на любые вопросы по этой теме, но показать козью морду может в любой момент.

Система работает в нескольких направлениях: лишает население мозгов, убивая образование и наращивая тупую пропаганду; сокращает популяцию, уничтожая здравоохранение и погружая людей в пучину алкоголизма и наркомании; отрубает любую возможность заработать, ибо деньги дают независимость – от формирования системы взглядов до возможности реализации собственных идей. «Страх – Невежество – Нищета» - как и было сказано: три кита, на которых стоит любая диктатура.

Ну, а пока Первая Лубянская война не приняла размах Лубянской Межгалактической – Путину дали блеснуть на саммите в Екатеринбурге. Уральские барышни падали в обморок, бросали в воздух чепчики и нежно постанывали от легких прикосновений «к прекрасному». В толпе радостных уральцев были замечены прикомандированные от ФСО «рыбаки», остальная спец-массовка пока не опознана.

На «глобальном саммите» Путин с орнитологической заботой говорил о птичках и червячках – этих сакральных жертвах «кровавых ветряков», но почему-то умолчал о кротах, о которых сокрушался еще в 2010-м, практически слово в слово изложив паттерн о пагубности «зеленой энергетики». Зато не обмолвился о том, что радиационный фон, излучаемый затонувшей 30 лет назад советской АПЛ «Комсомолец», в 100 000 раз превышает допустимую норму. Наверное, он не решился заглянуть в глаза рыбам, обитающим в Норвежском море.

В общем, публичное появление Путина сопровождалось таким количеством глупостей и перестраховок, что даже у неискушенного «пыневеда» стало складываться устойчивое впечатление: фигуранта то ли «сливают», то ли активно готовят к этому процессу. Правда, сам фигурант убежден, что Вселенная вращается исключительно вокруг него, готовясь переформатироваться в новое образование ради пролонгации его власти в 2024-м. Знает ли он о том, что Лукашенко уже занял у китайцев 600 млн. долларов ради рефинансирования российского долга, и практически сорвался с кремлевского крючка? Докладывают ли ему генералы «Первой Лубянской» свежие цифры потерь в процессе нарастающего хаоса? Или он уже ничего не знает, потому что ничего уже контролировать невозможно, и остается только наблюдать за возникновением новых очагов, которые все жарче и все ближе?..