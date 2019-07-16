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На минском рынке недвижимости произошли резкие изменения

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  • 16.07.2019, 12:28
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Спрос на столичные квартиры упал на 20%.

В первой половине 2019 года в Минске было заключено почти на 20% меньше сделок по купле-продаже квартир, чем за аналогичный период 2018 года. Но во втором полугодии эксперты ожидают оживления рынка, пишет «Ежедневник».

Согласно данным Национального кадастрового агентства, за первую половину 2019 года в Минске было заключено 6883 сделке по купле-продаже квартир, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (8556 сделок).

Самое существенное падение рынка произошло в первом квартале года, когда спрос обвалился сразу на 32%. Это произошло из-за роста цены квадратного метра и стоимости заемных средств, после того, как банки в очередной раз подняли ставки по кредитам и ужесточили условия их выдачи.

Однако уже в апреле рынок неожиданно выровнялся до уровня 2018 года. Но это был лишь кратковременный всплеск активности, после которого рынок опять начал проседать, хоть уже и не так существенно, как первом квартале.

Эксперты уверены, что рынок столичных квартир и дальше будет проседать, хотя резких снижений спроса, как в первом квартале, вряд ли стоит ожидать. Некоторые банки уже заявили смягчении условий выдачи кредитов и даже пошли не незначительное снижение процентных ставок по жилищным кредитам, что должно подстегнуть спрос, но не существенно. По итогам 2019 года, рынок в любом случае будет ниже уровня 2018 года, но это отставание, скорее всего, сократится наполовину во втором квартале.


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