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Олег Белоколос: Настало время самим влиять на процессы

  • 17.07.2019, 15:21
Олег Белоколос
Фото: Укринформ

За 25 лет людям изрядно надоели одни и те же политики.

Об этом в интервью Charter97.org заявил украинский дипломат, кандидат в депутаты Верховной Рады, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос.

- Вы – профессиональный дипломат с солидным послужным списком, известный эксперт одного из наиболее авторитетных в Украине учреждений. Почему вы решили избираться в Верховную Раду Украины?

- В Украине сейчас не просто чувствуется, а очень чувствуется спрос общества на новых людей в политике.

Поэтому я почувствовал: настало время для того, чтобы более ощутимо влиять на те процессы, которые происходят как внутри Украины, так и на внешней арене.

Думаю, что это – главный мотиватор. Украинцам изрядно надоели те люди, которые уже 25 лет вращаются на нашей политической орбите. После нескольких моих интервью и выступлений в прессе мои друзья обратились ко мне: «Ты все правильно говоришь – может, пора попробовать?».

- Почему вы решили присоединиться к партии «Сила и честь» Игоря Смешко и идти на выборы по ее списку?

- Во-первых, это новая политическая сила: люди, которые в нее вошли – это новые лица в украинской политике. Но в то же время они состоялись как профессионалы в каких-то своих областях – в бизнесе, в государственных структурах – то есть, это не просто вчерашние аспиранты или студенты, а люди, которые имеют большой профессиональный опыт.

Вторая – и не менее главная – причина: личность самого Игоря Смешко. Его личные качества и мировоззрение очень схожи с моими. Мне очень импонирует то, что он лидер, но не «вождь»: Игорь Смешко резко не приемлет различные «вождистские» тенденции, прислушивается к мнению однопартийцев и действует как мудрый лидер, а не безапелляционный «вождь», от которого все ждут решений и ответов. И это мне импонирует.

- Что, по вашему мнению, депутаты новой Рады должны изменить в Украине в первую очередь?

- Хочу начать с того, что партиям, имеющим свою идеологию, на украинском политическом поле приходится очень сложно. Тем не менее, «Сила и честь» сразу заявила о том, что идет в Верховную Раду как партия с идейной платформой и ставит во главу угла принцип современного консерватизма.

Этот принцип предполагает следующее: государство устанавливает правила – достаточно жесткие – и следит за их выполнением, но не вмешивается в то, кто станет благодаря этим правилам победителем. Этот принцип важен в первую очередь для экономики: «Сила и честь» ставит во главу угла экономическую соревновательность, основанную на четких правилах.

Что же касается конкретных законопроектов, то по этому вопросу, я считаю, надо собраться после выборов и определить, что является самым важным и приоритетным для Украины. Потому что сегодня есть целый спектр и внутренних вопросов, требующих неотложного решения, и внешних вопросов, связанных с российским фактором и агрессией.

Поэтому здесь нужно еще раз провести серьезную внутрипартийную дискуссию, чтобы по каждому из пунктов был достигнут консенсус. Серьезные законы надо принимать консенсусом – я так это вижу.

- Вы упомянули, что перед Украиной стоит ряд важных международных проблем. Вопрос к вам как к дипломату: какое место в украинской политике должна занимать Беларусь? Как должны выстраиваться отношения с северным соседом и правящим там режимом?

- Здесь необходимо очень внимательно отслеживать те процессы, которые сегодня происходят в отношениях между Беларусью и Российской Федерацией.

Мы знаем, что 18 июля будет Форум регионов Беларуси и России, при участии Лукашенко и Путина. Украине нужно внимательно следить за тем, какие там будут происходить дискуссии и приниматься решения.

Отдельный вопрос – похищение на территории Беларуси гражданина Украины Павла Гриба. Откровенно говоря, я был очень недоволен изначальной реакцией украинского МИДа. По моему мнению, в этом случае реакция должна быть намного более жесткой: речь идет о защите интересов украинских граждан, этот принцип должен быть приоритетным. А здесь создавалось впечатление, что Украина на начальном этапе пыталась этот вопрос даже замолчать.

Подобная «политика» вообще не имеет права на существование. В ситуации с Павлом Грибом надо откровенно говорить, что подобные действия по отношению к гражданину Украины неприемлемы.

Мне в этом плане опять же импонирует позиция Игоря Смешко, который прямо говорит: многие беды сегодня происходят из-за того, что Украина изначально открыто не назвала войну войной.

Обо всем во внешней политике надо говорить открыто и называть вещи своими именами. Если наша политика будет ясная и предсказуемая – тогда появится доверие, и Украине будет легче и с союзниками и с оппонентами.

- Режим Лукашенко – это «союзник» или оппонент для Украины?

- Все станет понятным, если ситуацию с Беларусью рассматривать так, какой она реально есть: в российском контексте. Мы знаем, что существует договор о «союзном государстве».

Я в этой связи очень хорошо помню слова посла Беларуси в Украине Валентина Величко, который здесь очень долго был. И на этапе отъезда его спросили: «А как в случае возможных осложнений между Беларусью и Украиной будет действовать Минск?». На что он четко ответил: «Мы будем действовать в соответствии со своими международными обязательствами».

А какие это обязательства? Здесь нет никаких тайн: есть военная доктрина, есть множество других двусторонних документов между Беларусью и РФ. Что еще надо вменяемому человеку, чтобы угадать дальнейший ход действий и понять, как нам надо строить свои отношения с режимом Лукашенко.

- Как вы оцениваете сегодняшний этап сотрудничества режима Лукашенко с Кремлем – с точки зрения украинской безопасности? Возросла ли для Украины угроза с севера – хотя бы потому, что на парад 3 июля в Минск привезли российские «Искандеры»?

- С одной стороны, у нас нет и не может быть «вето» на политику Беларуси по отношению к России.

С другой стороны, положения «союзного договора» между Беларусью и РФ не являются большой тайной. Мы прекрасно понимаем мотивацию Кремля и видим, что в последнее время «интеграционные» процессы активизировались. Видимо, самому Лукашенко в Кремле сделали предложение от которого он уже не может отказаться. Россия попытается принудить его выполнить все пункты, которые записаны в «союзном договоре».

Думаю, что Кремль может пойти еще дальше, потребовав создания общего законодательства во всех сферах и унификации всего программного обеспечения в госучреждениях. То есть речь идет о создании де факто единого государственного образования. По крайней мере, на сегодняшний день я вижу такой настрой в Кремле.

Что касается российского оружия и военной техники на территории Беларуси – они всегда были и всегда присутствовали. Не думаю, что именно сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. Эксперты, разбирающиеся в ситуации, всегда понимали, что Беларусь при Лукашенко является военным союзником России и «будет действовать четко в соответствии со своими международными обязательствами».

- У нашего сайта достаточно большая украинская аудитория. Что бы вы хотели сказать своим избирателям?

- На этих выборах вместе со мной участвуют люди из разных партий, с которыми у меня нет кардинальных противоречий во взглядах: многие из нас хотят добра и процветания нашей стране.

Просто хочу обратить внимание избирателей на такую деталь: когда вы просматриваете списки различных партий, помните о том, что уже очень скоро эти люди войдут в парламент и начнут принимать законы, по которым вам и Украине предстоит жить.

Поэтому просто смотрите на уровень профессиональной подготовки будущих депутатов, чтобы в Раду не попали люди, которые не смогут компетентно дать оценку какому-то законопроекту или какой-то идее.

А то что подавляющее большинство украинцев сегодня хочет одного – прогресса, процветания, мира, безопасности в Украине – то в этом у меня нет никаких сомнений.


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