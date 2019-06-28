Денис Ивашин: Под видом парада Россия ввела в Беларусь «Искандеры» 3 28.06.2019, 12:25

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ФОТО: RACYJA.COM

Россия отрабатывает оперативное развертывание ракетных комплексов на территории нашей страны.

22 июня Inform Napalm сообщил, что подразделения, вооружение и военная техника Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ зашли на территорию Беларуси.

По официальным сообщениям оборонных ведомств, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске. Однако переброску зафиксировали еще вечером 20 июня в Орше. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала.

Что это означает для нашей страны и какими могут быть последствия? Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к редактору белорусской службы международного волонтерского сообщества InformNapalm Денису Ивашину.

- Как вы прокомментируете такую масштабную переброску российской военной техники в Беларусь? Действительно ли вся она будет выведена после парада?

- Масштабное перебрасывание российской военной техники в Беларусь может являться отработкой оперативного выдвижения из пунктов постоянной дислокации в назначенный район на территории нашей страны.

В определенном смысле это можно воспринимать как элемент наступательных действий. Конечно же, наибольшую угрозу для соседей Беларуси имеют подразделения 112-й ракетной бригады ВС РФ, которая вооружена оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

Именно они и были переброшены в Беларусь под видом участия в параде 3 июля в качестве механизированного расчетов. Переброска «Искандеров» почти за полмесяца до даты проведения парада может свидетельствовать об отработке подразделениями 112-й РБР и других учебных задач, прежде всего — развертывания ракетных комплексов в боевой порядок и оборудования стартовых позиций, осуществления электронных одиночных и групповых пусков по военным целям потенциального противника с территории Беларуси.

Вполне возможно, что «Искандеры» после парада 3 июля вернутся в пункты своей постоянной дислокации. Сейчас не идет речь о размещении этих комплексов вместе с техническим персоналом и штатным вооружением на территории Беларуси. Наблюдение за выведением этих ракетных комплексов из Беларуси совершают военные разведывательные спутники блока NATO, так как это касается контроля относительно сохранения баланса сил в одном из ключевых регионов Европы.

- Продолжает ли русский балкон с севера оставаться потенциально опасной для Украины территорией?

- Безусловно. Беларусь участвует во всех мыслимых военных союзах с Россией. Вооруженные силы Беларуси входят вместе с 20-ой общевойсковой армией РФ в Единую региональную группировку войск, функционирует Единая региональная система противовоздушной обороны РФ и РБ. Не забываем также и про ОДКБ.

В 2014 году, во время активной фазы боевых действий на Донбассе, на белорусских авиабазах дислоцировалась российская истребительная авиационная эскадрилья, которая при помощи самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 наводилась на стратегические объекты на территории Украины.

Общие стратегические учения «Запад 2017» продемонстрировали, что Беларусь нужна РФ прежде всего в качестве буферной территории для ведения возможных боевых действий со странами NATO и Украиной. При этом вооруженные силы Беларуси во время этих учений проявили себя в качестве выразителей воли и исполнителей интересов Российской Федерации. Логическим продолжением стало одобрение Беларусью и Россией в конце 2018 года Военной доктрины «союзного государства».

- Как вы прокомментируете решение Генштаба ВСУ Украины сформировать на границе с Беларусью две дополнительные бригады?

- Высшее военно-политическое руководство Беларуси активно участвует в переговорах с РФ, целью которых является форсирование полноценного развертывания так называемого «cоюзного государства».

Эта активность обеспечивается огромным макроэкономическом давлением России, которое не оставляет режиму Лукашенко никаких шансов вырваться из ловушки им же созданного государственного протектората РФ.

Парад 3 июля в Минске с масштабным участием армии государства-агрессора с наступательном ракетным вооружением, способным нести ядерный боезаряд — это яркое подтверждение доминирования России над Беларусью. Эти действия нивелирует статус Беларуси «как донора межрегиональной безопасности и переговорной площадки».

Украина все это прекрасно понимает и формирование новых подразделений Вооруженных сил (прежде всего — новой 61-й отдельной пехотной егерской бригады в Житомирской области и формирование 12-го отдельного танкового батальона на Черниговщине, комплектация их вооружением и военной техникой), является вынужденным шагом.

Помимо обеспечения значительной группировки сил рядом с линией фронта на Востоке и у оккупированного Крыма, Украина вынуждена из-за военного союза Беларуси с Россией тратить колоссальные средства на содержание армейского корпуса на севере страны. Конечно же, для ее экономики это очень тяжелое бремя.