Лихачу на Infiniti дали два года ограничения свободы 5 17.07.2019, 18:42

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Иллюстрационное фото

Футболиста Илью Лухвича и его девушку судили за мошенничество.

Бывший футболист «Минска» Илья Лухвич прославился тем, что грубо нарушал ПДД, катаясь на своем Infiniti, сообщает tribuna.com.

Лихач выезжал на встречную, оскорблял других водителей, заезжал на тротуар. Все это выкладывал в Instagram. Но позже выяснилось, что против него и его девушки возбуждено уголовное дело совсем по другой причине. Пара обвинялась в мошенничестве при торговле айфонами.

Они покупали неисправные смартфоны, а потом продавали их через интернет, указывая в объявлениях «работает идеально».

Следствие предполагает, что при продаже смартфонов молодые люди показывали свой - рабочий - телефон, а после меняли его на неисправный. Каждый айфон покупали в среднем за 150 долларов, а продавали примерно за 300 .

Илья Лухвич получил 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а его девушка - 1 год 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Адвокат Лухвича сообщил, что подсудимые согласны с решением суда.