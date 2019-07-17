Лукашенко пообещал приехать на Валаам с топором и пилой

Лукашенко пообещал приехать на Валаам с топором и пилой32
- 17.07.2019, 20:10
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Диктатор сделал странное заявление при посещении монастыря.
Лукашенко при посещении монастыря на острове Валаам в Карелии пообещал в свой следующий приезд взять с собой топор и косу. Об этом сообщает Euroradio.fm.
«Приеду с топором, с пилой, с косой. Ну и посмотрю, как вы здесь хозяйничаете», — заявил он.
Белорусский диктатор в разговоре с руководителями монастыря заявил, что рад впервые посетить его «вместе со своим другом».