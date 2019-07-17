«Во имя смысла здравого избавь нас от лукавого»13
- 17.07.2019, 20:18
- 3,261
Поэт и журналист Дмитрий Растаев - о визите Лукашенко на Валаам.
- Знает ли наш «православный атеист», поехавший молиться на Валаам вместе с Путиным, слова хоть какой-нибудь молитвы, нам неведомо, - пишет журналист в своем блоге. - Но пока наши вожди вошкаются на Валааме, мы здесь у себя, в родных зеленях, тоже можем кое о чём помолиться. По-своему. Не по-гарантовски. И это будет честная молитва - актуальная, выстраданная временем. Авось, кто-нибудь, да услышит нас там, наверху…
Взирая в небо синее, мы верим, Отче наш:
чего б ни попросили мы, ты всё однажды дашь.
К победе дела правого даруя нам забег,
избавь нас от лукавого -
отныне и вовек.
Молить нам больше некого о чуде о таком -
нас мучил четверть века он колхозом и совком,
во мгле тоннеля старого гнобил десятки лет.
Избавь нас от лукавого,
зажги в тоннеле свет.
Мы жить хотим по-новому, мы быть хотим людьми,
не слыть вождю терновому покорными детьми,
не знать дурдома бравого ни с батькой, ни с вождём.
Избавь нас от лукавого!
Надеемся и ждём.
Во имя смысла здравого и разума твердынь
избавь нас от лукавого.
Да будет так.
Аминь.