«Во имя смысла здравого избавь нас от лукавого» 13 17.07.2019, 20:18

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Поэт и журналист Дмитрий Растаев - о визите Лукашенко на Валаам.

- Знает ли наш «православный атеист», поехавший молиться на Валаам вместе с Путиным, слова хоть какой-нибудь молитвы, нам неведомо, - пишет журналист в своем блоге. - Но пока наши вожди вошкаются на Валааме, мы здесь у себя, в родных зеленях, тоже можем кое о чём помолиться. По-своему. Не по-гарантовски. И это будет честная молитва - актуальная, выстраданная временем. Авось, кто-нибудь, да услышит нас там, наверху…

Взирая в небо синее, мы верим, Отче наш:

чего б ни попросили мы, ты всё однажды дашь.

К победе дела правого даруя нам забег,

избавь нас от лукавого -

отныне и вовек.

Молить нам больше некого о чуде о таком -

нас мучил четверть века он колхозом и совком,

во мгле тоннеля старого гнобил десятки лет.

Избавь нас от лукавого,

зажги в тоннеле свет.

Мы жить хотим по-новому, мы быть хотим людьми,

не слыть вождю терновому покорными детьми,

не знать дурдома бравого ни с батькой, ни с вождём.

Избавь нас от лукавого!

Надеемся и ждём.

Во имя смысла здравого и разума твердынь

избавь нас от лукавого.

Да будет так.

Аминь.