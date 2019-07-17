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Мы в одной лодке
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Божья роса

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  • Александр Морозов
  • 17.07.2019, 21:18
  • 2,329
Александр Морозов

По Москве свободно ходят люди, которые в 2014 году убили 289 человек в самолете.

17 июля (это уже сегодня) - 5-летие гибели боинга MH17. Когда приходится слышать в последнее время в связи с выборами в Москве: почему так грубо? почему бы не допустить независимых кандидатов? давайте добьемся справедливости, подадим в суд... и т.д. - я думаю о том, что все эти вопросы сразу отпадают, если смотреть реалистично.

По Москве свободно ходят люди, которые в 2014 году убили 289 человек в самолете. Все расследовано, происхождение "Бука" известно, фамилии названы. Но Кремль ничего этого не признает, не собирается и не хочет улаживать ни с голландским правительством, ни с семьями погибших. Кремль даже не отрицает ничего публично, не предлагает никакой встречной убедительной версии - а просто тупо заявляет, что результаты расследования его "не убеждают". И все. Плюнь в глаза, все божья роса.

И это ведь речь идет не о том, что подпись какого-то живого человека не признали за действительную. "Нас нет" (применительно к выборам) - это лишь безобидная метафора.

А вот 289 человек, включая детей, - их реально не стало. И за этим ничего не последовало кроме упорного вранья в течение пяти лет. "А мы подадим в ЕСПЧ!". И что? Объявлено уже, что в марте 2020 будет трибунал по боингу - плевать Кремлю.

Поэтому не надо так "раздваивать сознание", что вот у нас тут в одном углу борьба за Мосгордуму, а в другом - боинг. Это все в одном углу. И риторическое удивление по поводу того, как грубо давят "общественность" - это совершенно неуместная наивность. Как будто есть "два Кремля". И с каким-то вторым мы будем вести переговоры о справедливых выборах. Нет.

Александр Морозов, Facebook


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