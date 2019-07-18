«Минималка» медработника в Польше может составить €980 18.07.2019, 11:45

Минимальная зарплата может быть закреплена на законодательном уровне.

4,2 тысячи злотых (почти 980 евро) без вычета налогов — столько должна составлять минимальная заработная плата работника медучреждения в Польше, — заявила заместитель министра здравоохранения страны Юзефа Щурек-Желязко. Это предусматривается проектом закона, предложенного правительством, сообщает «Радио Польша».

В первоначальном проекте закона «минималка» составляла 3,9 тыс. злотых (около 910 евро).

Если закон будет принят, то с 1 июля работникам медицинских учреждений должны будут повысить вознаграждение в соответствии со схемой, указанной в законе, т.е. на 20% между самой низкой базовой зарплатой и вознаграждением, определенным в законе.

Этот закон в случае его принятия станет первым нормативным актом в Польше, гарантирующим систематическое повышение заработной платы в медицинских учреждениях. Ни одно предыдущее правительство страны не принимало такого рода решений — о законодательном регулировании минимальной базовой заработной платы.

Затраты на реализацию этого проекта в 2019 году составят 97 млн злотых (более 22 млн 558 тыс. евро), в следующем году — 88 млн злотых (более 20 млн 465 тыс. евро).