Бага нашел единственный план, который смог сработать против «Пяста» 18.07.2019, 13:09

Фото: официальный сайт БАТЭ

Почему у БАТЭ получилось пройти дальше в Лиге чемпионов.

Борисовчане продолжают путь в Лиге чемпионов, хотя к поражению были гораздо ближе, чем к победе, пишет pressball.by.

Был ли пенальти на Миличе? Похоже, был. Плах определенно вместо мяча ударил по голове серба. Нужно ли было назначать пенальти после фола Симовича в первом тайме? Повод был. Поставили бы 2:0 крест на перспективах БАТЭ? Наверное. С учетом, что а) пенальти еще надо было бы забить; б) на исправление ситуации у борисовчан оставалось бы довольно много времени.

Решайте сами.

Важно другое: БАТЭ прошел "Пяст" единственным способом из возможных. Ведь Алексею Баге даже в теории трудно было найти эффективный план против таких поляков с учетом необходимости забить на чужом поле хотя бы гол.

Про оборону, про не пропустить давайте на время вообще забудем. Задача простая — нужен гол. Что БАТЭ мог предложить?

Позиционное давление? Ну, это трудно с Багой, Яблонским и Березкиным в середине поля. Скажем, опасный удар Милича во втором тайме родился после четырех точных передач с акцентом на атаку. Помните еще хотя бы одну такую серию пасов вперед? То-то же. Тем более соперник сам включал прессинг, заставляя принимать решения быстрее. Борисовчане под таким давлением много ошибались даже в простых передачах, после которых то Стасевич, то Риос только с недоумением смотрели на партнеров: куда даешь?

Длинные забросы? Для этого нужен центрфорвард-магнит, который цеплялся бы за мячи. Туоминен не такой, Туоминен проиграл почти всю борьбу за отведенный ему час. Даже не впечатлявший Скавыш, переместившись на позицию финна, за пять минут сделал больше, чем Туоминен за пятьдесят семь, — принял мяч, развернулся и пробил по воротам. Повторить удачный опыт, правда, Максиму больше не удалось.

Задавить "физикой"? "Пяст", у которого еще не стартовал чемпионат, оказался даже бодрее БАТЭ, у которого сезон в самом разгаре.

Положиться на Стасевича? Кэпа БАТЭ надежно закрыли почти на весь матч. Плюс на поле отсутствовал Драгун, который улавливает мысли Стасевича, как никто другой.

"Стандарты"? Как вариант. Но, во-первых, без Драгуна и Филипенко они не очень эффективны. А во-вторых, довольно долго гости не могли заработать даже углового, не говоря уже о штрафном вблизи чужих ворот.

Как показал первый матч, против "Пяста" БАТЭ очень ограничен в ресурсах. Борисовчанам просто нечего предложить в противовес козырям польского чемпиона. Разве что евроопыт. В начале встречи хозяева даже ненадолго стушевались, и подумалось: вот оно, отсутствие опыта, — перегорели. Тем не менее "Пяст" пришел в себя в рекордно короткие сроки…

Что оставалось БАТЭ? Ловить за хвост удачу и постараться не развалиться, дотерпеть до ее поимки.

Шанс оказался в поздних заменах. Трудно сказать, специально ли Бага придержал на лавке Мукама и Милича, которые сделали игру (один заработал пенальти, другой его исполнил). Есть ощущение, что специально. И тысячу раз не прав тот, кто, оказавшись под впечатлением последних 15 минут, скажет, что обоих надо было выпускать в "старте". Чего стоят взрывная скорость и резкий дриблинг Мукама с первых минут, мы видели неделю назад в Борисове. Ничего. Оборона "Пяста" съела француза и не подавилась.

Но это работало, пока и польские защитники, и Мукам уставали одновременно. Выйдя в Гливице на 75-й минуте, француз действительно выгодно выделился на фоне наевшихся хозяев. Милич, главное достоинство которого — самоотдача и умение не уступать в стыках, тоже очень удачно сработал на контрасте с Туоминеном. Только представьте, если бы в ключевом эпизоде с пенальти оказался не серб, а финн. Он бы и голову побоялся подставить — чтобы не получить от вратаря. А может, его еще до этого оттер бы защитник.

Трудно представить, что еще, кроме этих поздних замен, БАТЭ мог предложить сопернику. Игра показала, что особо ничего. Тот же "стандарт" Стасевича, завершившийся голом Волкова, — больше следствие куража одних (Мукам заработал, между прочим) и растерянности других, когда в концовке вдруг все пошло не по хозяйскому плану.

В следующем матче, конечно, вернется Драгун. Появилось время подготовиться, что-то улучшить. Тем не менее, даже несмотря на победу, сложилось ощущение, что БАТЭ выдавил из себя в Гливице все, что есть на данный момент. А это не так уж много. Интересно посмотреть, хватит ли против "Русенборга".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Первый квалификационный раунд. Ответный матч

ПЯСТ — БАТЭ — 1:2

ГЛИВИЦ. Городской стадион. Начало в 21.00

Судья — Антти Мунукка (Финляндия)

ПЯСТ: Плах — Петровски (к), Червиньски, Корун, Киркесков — Кончковски (Бадиа, 83), Дзичек, Хейтели, Валенсия, Феликс (Акино, 90) — Пажишек.

Запасные: Шматула, Голубек, Гук, Моква, Соколовски.

БАТЭ: Чичкан — Риос, Волков, Симович, Филипович — Бага, Яблонский, Березкин (Мукам, 75), Стасевич (к) — Скавыш, Туоминен (Милич, 57).

Запасные: Свирский, Йонассен, Бессмертный, Мухамедов, Виллюмссон.

ГОЛ: 1:0 — Червиньски (21, пас — Валенсия). 1:1 — Мукам (82, с пенальти за снос Милича). 1:2 — Волков (87, пас — Стасевич).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Яблонский (32), Плах (82).

Первый матч в Борисове — 1:1