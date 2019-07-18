Ученые: Человек произошел от двух неизвестных науке видов 1 18.07.2019, 14:01

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Опубликованы неожиданные результаты анализа ДНК.

Современный человек дважды скрещивался с неизвестными науке человеческими видами и трижды – с денисовцами. Все эти события произошли при заселении Юго-Восточной Азии. Такой вывод сделали эксперты, сопоставив результаты многочисленных исследований ДНК, накопленные в научной литературе, пишет nauka.vesti.ru.

О выводах ученых рассказывает статья, опубликованная в журнале PNAS биологами из Университета Аделаиды.

"Каждый из нас несет в себе генетические следы этих былых скрещиваний", – говорит первый автор статьи Жуан Тейшейра (João Teixeira).

Так, Homo sapiens некогда (по всей видимости, около 50 тысяч лет назад на Ближнем Востоке) скрестился с неандертальцами. В итоге каждый современный человек, кроме коренных африканцев, несет в себе около 2% неандертальских генов. Недавние исследования также показали, что современный человек как минимум дважды скрещивался с денисовцами.

Однако приключения ДНК нашего вида на этом не закончились. Особенно насыщенным в этом смысле было заселение Юго-Восточной Азии.

"Острова Юго-Восточной Азии были уже многолюдным местом, когда те, кого мы называем современными людьми, впервые достигли этого региона чуть раньше чем 50 тысяч лет назад, – рассказывает Тейшейра. – Похоже, эту область населяли по крайней мере три других архаичных человеческих группы, и предки современных людей скрестились с ними до того, как архаичные люди вымерли".

Всего эксперты насчитали пять событий скрещивания, и все они произошли 50–55 тысяч лет назад. Использовав данные об ископаемой растительности, специалисты реконструировали маршруты миграций и смогли приблизительно установить места, где современные люди получили "генетические подарки" от собратьев по роду Homo.

Одна из этих групп – это денисовцы, известные благодаря находкам в знаменитой Денисовой пещере, а теперь и благодаря находкам в Тибете. Генетика позволяет предположить, что они заселяли в Азии огромные пространства. По подсчетам ученых, H. sapiens скрещивались с ними трижды.

Скрещивание с неизвестным человечески видом, который авторы называют "вымершими гомининами 1" (EH1), произошло на юге Азии.

Еще одно событие скрещивания могло случиться в Восточной Азии, на Филиппинах, на шельфе, соединяющем Яву, Борнео и Суматру с Евразией и в те времена бывшим сушей, или в районе острова Флорес в Индонезии. Где-то здесь человеку повстречались "вымершие гоминины 2" (EH2). Возможно, это были знаменитые "хоббиты" Флореса, хотя некоторые исследования не подтверждают эту гипотезу.

Как считают биологи, EH1, EH2, денисовцы и неандертальцы являются потомками одного предка, жившего около 400 тысяч лет назад. Генетические линии предка этих групп и предка H. sapiens разошлись примерно 600 тысяч лет назад. Впрочем, существуют и другие датировки.

Неизвестно, скрещивались ли между собой EH1 и EH2, но, во всяком случае, это были разные виды, так что сотни тысяч лет они должны были провести в относительной изоляции друг от друга.

Единичность событий скрещивания заставляет также предположить, что новоприбывшие сапиенсы быстро истребили аборигенов. Редкие истории любви между смертельными врагами, плоды которой живут в нашей ДНК десятки тысячелетий, несомненно, стали бы благодатной темой для поэтов (жаль, что их маловато среди генетиков).

"Мы знали, что история [нашего вида] после выхода из Африки не была простой, но она кажется намного более сложной, чем мы предполагали", – заключает Тейшейра.