Лукашенко обвинил Запад в развязывании Второй мировой войны 56 18.07.2019, 17:43

6,351

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта

Диктатор снова «блеснул» познаниями в области истории.

Лукашенко в Санкт-Петербурге отметился очередным скандальным заявлением. На упреки западных стран в нарушениях прав человека в Беларуси и России Лукашенко ответил обвинениями в "порождении Второй мировой войны", сообщает "Интерфакс".

"Когда нас на Западе критикуют - раньше больше, сейчас немножко меньше - это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились. Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим, порой необоснованно, в наш адрес", - сказал Лукашенко на форуме регионов России и Беларуси в Петербурге.

"Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны, как сказал президент (Владимир Путин), свято оберегать, потому что это наше величайшее достояние", - cказал Лукашенко.

Выпускник исторического факультета снова продемонстрировал пробелы в знаниях профильного предмета. Любому школьнику известно, что Вторую мировую войну развязали СССР и нацистская Германия, напав на Польшу в сентябре 1939 года.