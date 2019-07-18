Лукашенко обвинил Запад в развязывании Второй мировой войны

Лукашенко обвинил Запад в развязывании Второй мировой войны56
- 18.07.2019, 17:43
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Диктатор снова «блеснул» познаниями в области истории.
Лукашенко в Санкт-Петербурге отметился очередным скандальным заявлением. На упреки западных стран в нарушениях прав человека в Беларуси и России Лукашенко ответил обвинениями в "порождении Второй мировой войны", сообщает "Интерфакс".
"Когда нас на Западе критикуют - раньше больше, сейчас немножко меньше - это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились. Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим, порой необоснованно, в наш адрес", - сказал Лукашенко на форуме регионов России и Беларуси в Петербурге.
"Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны, как сказал президент (Владимир Путин), свято оберегать, потому что это наше величайшее достояние", - cказал Лукашенко.
Выпускник исторического факультета снова продемонстрировал пробелы в знаниях профильного предмета. Любому школьнику известно, что Вторую мировую войну развязали СССР и нацистская Германия, напав на Польшу в сентябре 1939 года.