В Москве четвертый день подряд проходит акция оппозиции 18.07.2019, 20:32

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Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы вновь собрались на Трубной площади.

В четверг в Москве независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировал Мосгорбизбирком, вновь собрались на Трубной площади на акцию протеста против не допуска их к выборам. Вместе с ними на площадь вышли несколько сотен человек.

Один из оппозиционных кандидатов, Иван Жданов, заявил, что в среду полиция вручила ему предостережение о недопустимости акций на Трубной площади. По словам Жданова, предостережение он порвал.

Также политик, известный по своей работе в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального, призвал москвичей выйти 20 июля на проспект академика Сахарова на согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов.

На площади также звучат призывы отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Радио Свобода ведёт трансляцию акции:

Ранее оппозиционеры Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и другие, кого избирательная комиссия сняла с выборов в Мосгордуму, призвали москвичей выходить каждый день в семь часов вечера на Трубную площадь и требовать регистрации независимых кандидатов.

Политики заявили о фальсификациях с целью не допустить их до участия в голосовании. По их словам, члены избирательных комиссий специально делали ошибки при внесении данных избирателей в электронную систему, чтобы потом на этом основании признать недействительными их подписи.

В некоторых случаях кандидатам объявляли, что людей, поставивших за них подпись, не существует. Среди таких оказались основатель сообщества "Диссернет" Андрей Заякин и профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин, ставившие подписи за кандидата Елену Русакову, а также профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова и телеведущий Михаил Ширвиндт, которые подписывались за выдвижение Любови Соболь.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Для участия в них кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующих округах.