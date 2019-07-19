«Свое дешевле в два раза за бугром» 5 19.07.2019, 10:20

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О белорусских стройматериалах в России и не только.

Белорусские стройматериалы аж в два раза дешевле в России, чем в Беларуси. Об этом в письме kurjer.info написала читательница:

- Мой отец крыл крышу и делал забор. Он покупал в России металлопрофиль. Один раз приехал за металлом к продавцу, у которого постоянно покупал. В наличии не оказалось такого цвета.

Тогда продавец предложил оставить задаток и сказал, что через неделю будет металлопрофиль. Когда отец спросил, почему так долго, тот ответил: «Металл покупаю у вас, в Беларуси. Пока поедет машина туда, пока назад привезёт… Вот и получается неделя где-то».

Вывод какой? Отец покупал уже дешевле в два раза. По какой же цене покупает тот продавец, что ему выгода тоже, видать, в два раза — привезти из Беларуси, чем купить в России.

Вы представляете, сколько на самом деле стоят стройматериалы в Беларуси? И кроме железа, так же и дерево, и пластик, и обои…

Так же и жильё: за 1 500 000 российских «денег» можно купить квартиру в 30 км от Москвы, а у нас под самой Украиной квартира стоит в новостройке, как в Минске.

Писать про то, что в Москве дешевле продукты, чем в Беларуси, про детскую одежду, игрушки, технику, аппаратуру и т. д., можно бесконечно.

Как могло так случиться, что всё то, что производим своими руками, дешевле купить в соседнем государстве? Как только нашли газ в Беларуси, он сразу подорожал вдвое, чем когда покупали в России…