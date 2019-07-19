«Больные подождут»: в Подмосковье из-за патриарха Кирилла парализовали движение скорых 3 19.07.2019, 12:31

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Скриншот из видео

Жителей города изрядно возмутили особые мероприятия по случаю приезда главы РПЦ.

В Подмосковье Российской Федерации из-за визита патриарха Кирилла парализовали движение скорых помощей, пишет «Униан».

Более получаса бригады медиков не могли выехать на вызовы в городке Сергиев Посад. Полицейские перекрыли улицы перед приездом предстоятеля.

Кирилл приехал на открытие мемориального комплекса пострадавшим за веру в годы репрессий. Жителей города изрядно возмутили особые мероприятия по случаю приезда главы РПЦ, не прекращают писать критические комментарии и шокированные пользователи соцсетей.

- Наши скорые при наличии вызовов в общественные места и улицы не выпускают. Даже выехать со станции и поехать на оказание помощи. Сказано было - больные подождут, - рассказала представительница скорой помощи.