«Больные подождут»: в Подмосковье из-за патриарха Кирилла парализовали движение скорых

«Больные подождут»: в Подмосковье из-за патриарха Кирилла парализовали движение скорых3
- 19.07.2019, 12:31
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Жителей города изрядно возмутили особые мероприятия по случаю приезда главы РПЦ.
В Подмосковье Российской Федерации из-за визита патриарха Кирилла парализовали движение скорых помощей, пишет «Униан».
Более получаса бригады медиков не могли выехать на вызовы в городке Сергиев Посад. Полицейские перекрыли улицы перед приездом предстоятеля.
Кирилл приехал на открытие мемориального комплекса пострадавшим за веру в годы репрессий. Жителей города изрядно возмутили особые мероприятия по случаю приезда главы РПЦ, не прекращают писать критические комментарии и шокированные пользователи соцсетей.
- Наши скорые при наличии вызовов в общественные места и улицы не выпускают. Даже выехать со станции и поехать на оказание помощи. Сказано было - больные подождут, - рассказала представительница скорой помощи.