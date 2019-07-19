«Газпром» проиграл «Нафтогазу» в судах Нидерландов и Люксембурга 1 19.07.2019, 15:06

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Суды отклонили апелляции «Газпрома» по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга 8 июля отклонили апелляции российского Газпрома по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины, пишет liga.net.

Как говорится в сообщении, Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу Газпрома относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия в деле о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов. Суд принял решение 8 июля.

Кроме того, в тот же день, решение в пользу Нафтогаза принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу Газпрома и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Ранее сообщалось, что российский Газпром 24 мая обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга решение суда от 12 марта о признании и приведении в исполнение на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании активов в пользу Нафтогаза. Суды об аресте активов Газпрома в Люксембурге и Нидерландах запланированы на июнь и декабрь.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале прошлого года, Газпром должен Нафтогазу $2,56 млрд, однако он отказывается платить. В марте 2018-го российская компания подала заявление в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) об оспаривании окончательного решения арбитража и его частичной отмене.

Нафтогаз подал иски в суды Швеции, Нидерландов, Швейцарии, Люксембурга, США и других стран, где стремится взыскать активы Газпрома в счет задолженности, определенной арбитражем.