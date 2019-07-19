Что задумал спикер Госдумы РФ Володин? 1 Игорь Яковенко

19.07.2019, 20:43

Вячеслав Володин

Путинская обслуга может произвести любые надругательства над российской конституцией.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 17.07.2019 опубликовал в "Парламентской газете" статью под названием "Живая конституция развития". Поскольку речь в статье идет о Конституции Российской Федерации, то учитывая нынешнее состояние предмета статьи, ее название следует признать весьма остроумным. Хотя шутки над покойниками отдают некоторым цинизмом. Впрочем, обо всем по порядку.

Основная идея статьи спикера Володина содержится в двух фразах. Первая: "Было бы правильно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании Правительства Российской Федерации". И вторая, уточняющая: "Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию".

Собственно, этими двумя фразами можно было бы ограничиться, но поскольку спикер Володин явно пытался внести свой вклад в сокровищницу мировой сатиры, то он этим не ограничился и придумал очень смешное обоснование своим конституционным новациям. Они, эти конституционные новации, оказывается, должны стать ответом на изменения в обществе.

Вот эти изменения: "Речь идёт, например, о цифровизации, больших данных, искусственном интеллекте, цифровой безопасности, генных и биотехнологиях, робототехнике. Во всех этих сферах возникают вопросы о соблюдении прав человека, конституционных принципов".

Каким образом участие Поклонской, Валуева, Лугового, Зюганова, Ж. или того же Володина в формировании правительства РФ поможет соблюсти конституционные принципы в цифровизации, а также права человека в робототехнике, спикер Госдумы не уточнил, оставив заинтригованных читателей в состоянии глубокой задумчивости. Мне этот "заход с обоснованием" напомнил советские времена, когда любую статью, диссертацию или выступление надо было начинать со ссылок на последние решения очередного съезда партии и труды классиков марксизма-ленинизма. Особенно забавно было наблюдать за попытками авторов найти у классиков подтверждение идей квадратно-гнездового метода посадки кукурузы или подкрепить авторитетом партии работу в области тензорного исчисления…

Конституция США была принята 230 лет назад, в 1789 году и с тех пор в нее было внесено 27 поправок. Все 27 поправок меняли уровень свободы граждан и их прав в сторону увеличения. И соответственно ограничивали возможности власть имущих наглеть, борзеть и бронзоветь. Вот основные поправки к их Конституции:

Нет ни малейших сомнений, что в нынешней ситуации путинская обслуга может произвести любые надругательства над трупом российской конституции, включая восстановление наследственной монархии. Тут никаких препятствий не будет. Вопрос в том, дотянет ли путинская Россия до 2024 года. Поскольку особенность этой страны – в ее непредсказуемости и способности преподносить неожиданные сюрпризы тем, кто считает себя ее хозяевами и убежден, что это навсегда.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru