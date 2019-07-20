Церкви пустеют неслучайно 19 Евгений Трифонов

20.07.2019, 11:57

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Публичные заявления РПЦ — все страньше и чудесатее.

После российско-украинского церковного конфликта РПЦ появляется в информационном пространстве только с редкими публичными заявлениями. Причём они становятся всё страньше и чудесатее.

Не успело "всё прогрессивное человечество" опомниться после зажигательного выступления белгородского митрополита Иоанна о том, что войну выиграли крещёные советские солдаты, как Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов огорошил его (т.е. нас) заявлением, что женский ум слабее мужского. "Бабы дуры не потому, что дуры, а потому, что бабы", - так шутили много лет назад, и протоиерей, похоже, свято поверил в эту шутку.

Теперь – новая тема: зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предупреждает дорогих (и не очень) россиян об опасности электронных паспортов. Они представляют, понимаешь, угрозу для "свободы человека и обеспечения неприкосновенности его частной жизни".

У РПЦ, помнится, уже был опыт столь же бескомпромиссной борьбы за права и свободы россиян – против сатанинского ИНН. А ещё? Что-то трудно припомнить. Только воззвание Патриарха Тихона в 1918 г.: "Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы!". С тех пор прошло 100 лет, и правозащитой РПЦ не занималась. Исключая горстку таких, как о. Глеб Якунин, которого церковь самого за это исключила.

На дело Голунова церковь не отреагировала. На мусорные скандалы – тоже. Постоянные оскорбления граждан чиновниками – а они же, между прочим, ещё и прихожане – церковь не волнуют. Отсечение оппозиции от московских выборов – не беспокоит. Избиения и пытки арестованных, ад адский в местах заключения – тоже не её дело. Как и то, что там оказывается масса невиновных.

Но если социальные проблемы РПЦ не касаются (это её право - решать, какими вопросами заниматься, а какими нет), то правозащита на этом фоне выглядит странно.

"Правозащита" от электронных документов напоминает выступления некоторых церковных иерархов полтораста лет назад против пароходов и паровозов – "потому, что известно, кто дым пускает". И как раз с заявлениями насчёт войны, выигранной крещёными, и что бабы – дуры, такая позиция прекрасно совпадает.

Церкви в последние годы пустеют. Если нас и продолжат пугать такими заявлениями, то будут пустеть ещё быстрее.

Евгений Трифонов, Facebook