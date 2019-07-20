Карбалевич: Путин и Лукашенко понимают все договоренности по-разному 8 20.07.2019, 15:05

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Валерия Карбалевича

Переговоры двух стран продолжаются около года, а повестка дня одна и та же.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, озвученному озвученному в интервью tut.by, никакого серьезного прогресса во время последних переговоров, скорее всего, не было, и эксперт с трудом представляет, что он возможен, так как у сторон разные позиции.

— Позиция России состоит в том, что сначала мы договариваемся об интеграции и только потом решаем все текущие вопросы вроде компенсации за налоговый маневр, цены на газ, кредитов и так далее. Позиция Беларуси другая: без решения текущих вопросов и вопроса о дотации со стороны России обсуждать проблемы интеграции нет смысла. И этот годовой марафон переговоров упирается в разность этих двух позиций. И я, честно говоря, не вижу, что какой-то прогресс достигнут.

Карбалевич просит обратить внимание на историю белорусско-российских отношений и на то, что по итогам каких-то переговоров президенты выходят на публику и говорят, что «все в порядке и мы договорились». Потом разъезжаются по домам и выясняется, что каждый понимает эти договоренности по-разному.