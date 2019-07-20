«Наше оружие — слово»: в Минске почтили память Павла Шеремета 20.07.2019, 19:00

Коллеги и родные посетили могилу журналиста на Северном кладбище.

В третью годовщину убийства журналиста коллеги и родные посетили могилу Павла Шеремета на Северном кладбище в Минске, передает baj.by.

Мама Павла Людмила Станиславовна Шеремет рассказала, что в этом году у нее была случайная встреча с Петром Порошенко, который когда-то обещал, что убийство Павла будет раскрыто. Но этого не произошло, поэтому Людмила Станиславовна больше не верит обещаниям политиков.

"В Украине новый президент, новые службы безопасности, новое руководство. Они должны принимать какие-то меры, но ничего нет ... Если бы что-то происходило, мы бы знали. Обращаться к ним я больше не хочу.

Большое спасибо вам, что помните Павла, приходите сюда. Низкий поклон вам за это. Но я еще хочу сказать, чтобы вы берегли себя, были осторожны, — обратилась мама Павла к присутствующим. — Рядом со мной стоит мама Вероники Черкасовой. Это была славная девочка, она писала отличные статьи ... (Журналистка Вероника Черкасова была убита 20 октября 2004 года в личной квартире. Следствие по данному уголовному делу приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». — Ред.)

Когда это случилось с Павлом, мама Вероники сказала мне: "Людмила Станиславовна, держитесь". Я ответила: "Ну, вы же держитесь". Так мы и держимся".

— Людмила Станиславовна рассказала сегодня досадную историю о том, что белорусские водители отказывались передать фотографии Павла в Киев. Его помнят, а кто-то и через три года после убийства боится — боится его, его дел. Мне лично трудно понять такую позицию, но это показывает, что и тогда, и сейчас личность Павла играет свою роль, — сказал председатель ОО «БАЖ» Андрей Бастунец.

Фото: Ольга Хвоин

"Спасибо всем, кто собрался здесь. Павел — человек, на которого мы смотрим, кто есть для нас учителем, примером смелого журналиста. Журналисты не могут защищать себя оружием, наше оружие — слово. Мы можем задавать вопросы, искать на них ответы, кто бы ни был у власти здесь или в Украине", — сказал заместитель председателя ОО «БАЖ» Борис Горецкий.

"Павел был особенным человеком. Уходят величины, личности большого масштаба — Павел Шеремет, Александр Липай в прошлом году. Я с огромным теплом вспоминаю Павла, в нем совместились величины журналиста и человека. Мы будем помнить его, это не просто наша обязанность, а нормальные чувства человека", — сказал журналист Дмитрий Новожилов, он много лет знал Шеремета.

Фото: Ольга Хвоин

Из Москвы приехала и жена Павла Шеремета Наталья. У Павла остались двое детей — Николай и Елизавета.

Фото: Ольга Хвоин

Фото: Ольга Хвоин

Фото: Ольга Хвоин