Война кремлевских башен: накануне Смуты 4 Юрий Карин

21.07.2019, 10:25

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В РФ активизировалась борьба между четырьмя группами во власти.

«Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?… Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия», — так на одном из публичных мероприятий выставил на показ и свою «кукушку» невеликий российский кормчий В. Путин.

Согласитесь, любой российский олигарх, силовик, чиновник, или просто думающий человек, уже не в первый раз услышав подобную дичь от президента, безраздельно правящего вашей родной страной, просто вынужден задать вопрос: с «лидером нации» уже все понятно, а что делать… в т.ч. и в фазе после него? Ведь деньги и влияние надо сохранить в любом случае, особенно если ты находишься в «ближнем круге».

У Кремля есть несколько «башен» под которыми подразумевается, как минимум, четыре группировки, которые ответственны за принятие государственных решений, что приводит к борьбе между ними за «доступ к телу», сферы влияния, власть и деньги.

«Придворная группа» — это, прежде всего, знаковые Золотов-Ротенберг и, частично, Г.Тимченко. Кроме того, к ним чисто формально можно отнести чиновников, имеющих важнейшие должности в структуре власти. Ярким примером являются Д.Медведев и С.Собянин, которые периодически ищут у них покровительство, как у более «сильных». Да, не удивляетесь, «вес» Золотова больше, чем у Медведева, несмотря ни на какие должности;

«Спецы» — это С.Чемезов и Н.Патрушев, а также клан близкого к СВР РФ главы «Газпромбанка» А.Акимова. Очень сильная группа, имеющая выход к «самому», и к тому же, пользующаяся его доверием;

«Силовики» — это клан Игоря Сечина, подпольная кличка «ненасытный», полученная после многих «поглощений» Роснефти. Один из важнейших, если не самый важный, «кошелек» В.Путина с соответствующими возможностями, но уже не такими запредельными, как до очищения ФСБ от его людей;

«Семья» — каста «наследников» Б.Ельцина, которые меньше всех представлены во власти, но очень богатые люди, перед которыми В.Путин до сих пор имеет определенные обязательства. Самые публичные представители группы — С.Шойгу, Р.Абрамович и О.Дерипаска;

Причем, наиболее важный ресурс – это «доступ к телу», именно поэтому, возможно, более могущественные в плане финансов российские бизнес-империи, от В.Потанина и группы учредителей «Альфа Банка», до А. Усманова, выглядят аутсайдерами нынешней системы российской власти.

«Третейским судьей» или «смотрящим», как вам больше нравится, является отставной подполковник ФСБ Путин, основная задача которого урегулировать разногласия и добиться консенсуса, чтобы избежать междоусобицы и гражданской войны. Но чем дальше, тем это у него получается все хуже и хуже.

Причем, не стоит переоценивать роль чекиста Володи как «безраздельного» тирана. В «принципиальных вопросах», конечно же, его слово даже не обсуждается. Но, если брать чуть приземленные дела, то, как всегда, «дьявол кроется в деталях» — по некоторым оценкам 70-80% его указов вообще не реализовывается или исполняется не должным образом.

Сформировавшийся баланс сил и интересов позволял В.Путину долгие годы поддерживать данную систему в равновесии, не допуская выхода ситуации из-под контроля, но все изменилось примерно в 2016 году.

То, что экономика РФ начала «входить в пике», во власти мало кого интересует, а вот сокращение «кормовой базы» для собственного обогащения – даже очень. Именно отсутствие возможности получать запредельные доходы как раньше, привело к формированию в РФ «зоны турбулентности» и усилению войн «башен», что уже приводит к «раскачиванию» самой системы власти в стране.

Ее саморазрушение пока невозможно, поскольку участникам вышеописанных групп пока более безопасно находиться в России, а не за ее пределами, но это только вопрос времени, а вот проживание семьи и детей за границей объясняется очень просто – «эвакуироваться» надо налегке.

Локальные очаги «войны кремлевских башен» поражают количеством: ФСБ сражается разу на трех фронтах против МВД, Росгвардии и ГРУ, Патрушев (Грызлов) сцепились с Медведевым (Кириенко), которых с другой стороны атакуют Турчак (Вайно), Собянин вообще всем надоел (берет не по чину), формирующуюся коалицию Володин — Греф — Собянин — Дюмин – Ротенберг уже «невзлюбили» Сечин и силовики. И это далеко не весь перечень.

Одной и первых жертв «новой волны» кремлевских войн, скорее всего, станет Владислав-Асланбек Сурков-Дудаев, попавший в «жернова» конфликта ГРУ и ФСБ.

Суть вопроса заключается в том, что в «украинском» вопросе ставка Кремля сделана на В.Медведчука при активной помощи трио Беседа-Козак-Бабич, а его политическая сила «Оппозиционная платформа – За жизнь!» проходит в Верховную Раду. В то же время, ставка В.Суркова на Оппозиционный блок и разношерстных одиозных личностей себя не оправдала, более того, создает некоторые проблемы «лидерам» кремлевского влияния. Самое смешное, что люди Медведчука откровенно используют «сурковские» наработки образца 2014 года.

При этом сам В.Сурков отлично все понимает – это «слив». А люди, которые знают столько как он, и, одновременно, не в состоянии принести большой пользы, долго не живут. Чуркин тому яркий пример.

Поэтому у «сурковской» команды и среди «его людей» на оккупированных территориях Донбасса – нервозность и паника. Примеры Болотова, Гиви, Моторолы и Захарченко, всем известны, а в причастность СБУ к этим смертям они, понятно, не верят.

Учтите, это только за самое последнее время, и только «высшая лига», представляете, что происходит «на местах», а ведь есть, например, Кадыров со своим «земельным вопросом».

На местах все очень плохо.

Во-первых, пожар в кемеровской «Зимней вишне» нанес существенный удар по репутации В.Путина как безусловного «главного». Да, А.Тулеева в конце концов Кремлю «побороть» удалось, но сам процесс был долгий, а бывший губернатор, бросив вызов высшей власти в принципе добился чего хотел. Для региональных руководителей это прецедент.

Во-вторых, в РФ упорно циркулируют слухи о том, что если раньше делиться было правилом, то с какого-то момента делать это стало опасно, могут именно твое место посчитать «хлебным», что в нынешних условиях может привести к «посадке», а то и смерти. Именно из-за этого многие чиновники предпочитают «крысятничать», перенаправляя финансовые потоки по безопасной цепи и «забывая» делиться, руководствуясь «кого-то поймают, но надеюсь не меня».

В общих чертах понятно к чему все это приведет — постепенному снижению степени управляемости системой в условиях невозможности дальнейшего сохранения баланса между башнями Кремля.

А что случается при разбалансировке, давным-давно описал У.Черчиль: «схватка бульдогов под ковром, из-под которого постоянно вылетают кости съеденных».

По мере снижения авторитета чекиста Володи как последней инстанции в межклановых конфликтах, рано или поздно такое противостояние погасить будет невозможно, что приведет к «войне всех против всех», поэтому на съеденных под ковром еще насмотримся.

Однако надо четко понимать, что данные процессы вряд ли приведут к распаду России, скорее к замене элит. Впереди «смутное время»…

Юрий Карин, координатор группы «Информационное Сопротивление»