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Зеленский о премьере Украины: Приглашаем Вакарчука к разговору

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  • 21.07.2019, 20:34
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Владимир Зеленский
Фото: UNIAN

Президент Украины выступил в штабе партии «Слуга народа».

21 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб партии "Слуга народа" и выступил после объявления экзит-полов, сообщает корреспондент издания "Гордон".

"Очень классный, мощный результат. 73% было бы лучше, но мы благодарны. Я лично и каждый из нас благодарен народу Украины за поддержку. Спасибо за большое доверие к нашей партии "Слуга народа", – сказал он.

Также президент Украины заявил, что приглашает главу партии "Голос" Святослава Вакарчука поговорить в том числе и о должности премьер-министра, сообщает "Украинская правда".

Об этом Зеленский рассказал после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола по состоянию на 18.00.

"Наша инициатива к господину Вакарчуку была еще на президентских выборах. Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука - это вопрос к нему, потому что это большая ответственность", - сказал президент.


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