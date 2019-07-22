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Вся власть Зеленского

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  • Виталий Портников
  • 22.07.2019, 14:33
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Виталий Портников

Украинский народ будет по-прежнему спрашивать по гамбургскому счету не с парламента, а с самого президента.

Результаты внеочередных парламентских выборов в Украине вряд ли можно отнести к разряду политических сенсаций. Сенсацией была ошеломляющая победа теперь уже (или пока еще) бывшего телевизионного шоумена Владимира Зеленского на выборах президента страны. А вот после этих выборов триумф наспех созданной сторонниками нового главы государства, а до этого времени существовавшей исключительно на бумаге партии "Слуга народа" был фактически предопределен, тем более в случае проведения внеочередных парламентских выборов, когда восторг в связи с появлением нового лица в резиденции главы государства все еще не утих.

Зеленский стремился к проведению этих досрочных парламентских выборов еще до победы на выборах главы государства, и его можно понять. Украина – при всех президентских полномочиях и всем том неформальном авторитете, который имеет глава государства, – парламентско-президентская республика. Без парламентского большинства, без контроля за правительством президент зачастую оказывается практически беспомощен, что доказали последние годы пребывания на посту главы государства первого президента именно парламентско-президентской республики Виктора Ющенко.

Контроль над парламентом, таким образом, оказывается самой первой и самой главной задачей любого нового президента страны. Пока нет окончательных результатов выборов (в особенности по мажоритарным округам), трудно сказать, добился ли этого Владимир Зеленский в полной мере. Но вот что оказывается очевидным: он близок к такому контролю. Если примерно к 126 голосам, которые президентская партия получит по партийным спискам, удастся присоединить еще сотню голосов депутатов-мажоритариев, тогда партия Зеленского сможет впервые в истории сформировать однопартийное большинство в Раде. Если же такого количества мандатов не найдется, "Слуге народа" придется искать поддержку у других партий, а это не так просто.

Не потому, что желающих создать коалицию со "Слугой народа" нет, такими партнерами потенциально могут стать и партия известного музыканта Святослава Вакарчука "Голос", и партия "Батькивщина" бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. А потому, что все остальные фракции в парламенте будут очень небольшими на фоне "партии власти" и одного коалиционного партнера может просто не хватить. Тут могут начаться классические украинские торги, дележ портфелей, разговоры о "золотой акции" – с последующим, столь же привычным, распадом коалиции в случае принятия правительством неизбежных непопулярных решений.

Но в любом случае сомневаться в том, что Зеленский парламентскую коалицию сформирует и что большинство у него будет, не приходится. Самое интересное, конечно же, начнется после ее формирования. Как и после избрания Зеленского президентом, мы практически ничего не знаем о новом руководстве Украины. Ни того, кто будет новым премьер-министром, ни того, кто будет новым министром обороны, ни кандидатур других ключевых министров, ни того, кто будет новым спикером парламента, ни того, кто даже будет новым послом в Соединенных Штатах (назначение для Украины, пожалуй, сравнимое с постом министра обороны).

На все вопросы у президента и сотрудников его офиса один и тот же ответ: кандидатуры изучаются. Впрочем, сразу же после парламентских выборов Зеленский пролил свет если не на имена, то на подходы к именам, заговорив о технократическом правительстве. И этим еще раз доказал удивительное сходство своих подходов с подходами своего предшественника Петра Порошенко.

В публичной плоскости Зеленский продолжает удачно играть роль президента Голобородько из киносериала "Слуга народа", а в плоскости политической исполнить роль Порошенко ему удается не намного хуже. В 2014 году Порошенко тоже стал неожиданным кандидатом и победителем на выборах президента, ведь еще в последние дни Майдана обсуждались другие кандидатуры. В президентской администрации (что сразу же после избрания Порошенко, что сразу же после избрания Зеленского) на ответственных должностях появились близкие к новому главе государства люди, которым он доверял в своей предыдущей жизни. Партия президента в 2014 году возникла в буквальном смысле ниоткуда, но благодаря доверию к Порошенко этому новому формированию удалось создать самую большую по количеству мандатов фракцию в парламенте (хотя до успеха "Слуги народа" Блоку Петра Порошенко, конечно, было далеко).

И да, тогда, пять лет назад тоже говорили о новых лицах, состав парламента обновился более чем наполовину. А когда пришла пора рекомендовать министров в правительство, от партии президента были предложены технократы, даже иностранцы, которых сама же эта партия потом яростно критиковала. Зеленский, кстати, продолжает черпать кадры из этой "технократической" чаши Порошенко: предложенный БПП в 2014 году на пост министра экономики Айварас Абрамавичус сейчас возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома" и считается одним из кандидатов на должность премьера.

Профессиональных управленцев, политиков Порошенко в полной мере ввел в администрацию и кабинет министров только спустя два года после своего избрания президентом страны. Возможно, в этом и состоит новая старая идея нынешнего главы государства – передать власть технократам, возложить на них ответственность за принятие неизбежных непопулярных решений в политике и экономике, объяснить их нерачительностью и "равнодушием к народу" неисполнение тех надежд, которые сегодня избиратель возлагает на Зеленского и его партию – а потом, спустя несколько лет, начать "исправлять ошибки" своих назначенцев. Однако политическая судьба того же Порошенко показывает, что это опасный путь. Украинский народ будет по-прежнему спрашивать по гамбургскому счету не с парламента, не с правительства, не с технократов, а с самого президента. Со слуги народа.

Виталий Портников, «Радио Свобода»


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