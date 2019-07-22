Глава канцелярии президента Польши: 1 сентября в Варшаве ждем Зеленского 22.07.2019, 22:42

Польша рассчитывает на диалог с новыми властями Украины.

По результатам обработки более 70% протоколов избирательных комиссий лидером по представительству в будущей Верховной Раде — парламенте Украины будет партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» — за нее проголосовали около 42% избирателей. Второе место занимает пророссийская «оппозиционная платформа — За жизнь» с 13%. Третье и четвертое места удерживают партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» — у них приблизательно по 8% голосов избирателей. Пятое место занимает партия «Голос» с 6%. За прочие партии проголосовали менее 5% избирателей, таким образом, они не проходят в парламент, передает «Радио Польша».

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский высказал надежду, что польско-украинский диалог станет важной частью политической повестки дня нового украинского правительства. По словам Щерского, после воскресных выборов президент Владимир Зеленский о его окружение взяли на себя полную ответственность за будущее Украины.

Кшиштоф Щерский также сообщил, что 1 сентября в Варшаве ждут президента Украины на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. А на 2 сентября предварительно планируется первый официальный визит нового президента Украины в Польшу.