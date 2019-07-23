Святослав Вакарчук: Украине нужен четкий закон о сосуществовании с Россией 23.07.2019, 11:00

Святослав Вакарчук

Закон должен определить все аспекты отношений со страной-агрессором.

Украине необходимо внести в законодательство изменения, которые бы определили отношения со страной-агрессором Россией. Такое мнение 22 июля выразил "Укринформу" лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие – напротив – активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что – нет, и тогда этот вопрос был бы снят", – сказал он.

Вакарчук считает, что этот вопрос "всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом".

21 июля украинцы голосовали на внеочередных выборах в Верховную Раду. Явка по Украине составила 49,84%.

Партия "Голос", по данным Центральной избирательной комиссии Украины, проходит в Верховную Раду IX созыва.