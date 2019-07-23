Видеофакт: Южная Корея перехватывает российские бомбардировщики 11 23.07.2019, 14:32

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В сети появилось видео инцидента с участием самолетов России и Южной Кореи.

Южная Корея показала перехват истребителями российских и китайских самолетов, залетевших в опознавательную зону ее ПВО. Кадры опубликовало на своей странице на YouTube агентство «Ёнхап». Отмечается, что по тревоге в срочном порядке поднимались истребители F-15K и F-16. По информации военных, в зону опознавания залетали российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также китайские реактивные бомбардировщики H-6, сообщает unian.net.

Ранее в Комитете начальников штабов (КНШ) заявили, что один из российских самолетов дважды нарушил границу страны, оба раза находясь в ее воздушном пространстве по три минуты. При этом истребители Южной Кореи выпустили в общей сложности 20 сигнальных ракет и произвели около 360 выстрелов в сторону нарушителя.