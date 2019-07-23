Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО 23.07.2019, 22:19

Соответствующий указ был обнародован 23 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 23 июля.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе главы государства №551/2019.

Отметим, Алексей Данилов - народный депутат Верховной Рады 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года). В 2005 году возглавлял Луганскую областную государственную администрацию.