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Налоговики поинтересовались у жителей Витебской области, откуда у них деньги

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  • 24.07.2019, 7:44
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Каждого второго заставили доплатить в казну.

Налоговики в первом полугодии попросили 208 жителей Витебской области рассказать об источниках своих доходов. Каждый второй не смог пояснить, где взял деньги, а предпочел уплатить налоги с суммы превышения расходов над доходами, сообщает tut.by.

— В результате проведенного анализа соответствия понесенных физическими лицами расходов полученным доходам в отношении более 1000 граждан, а также на основании запросов правоохранительных и контролирующих органов, инспекциями области за январь — июнь 2019 года истребовано 214 деклараций о доходах и имуществе, — сообщили в инспекции МНС по Витебской области.

После проверки представленных деклараций у 108 человек нашли превышение расходов над доходами.

— С начала года физическим лицам, у которых установлено несоответствие расходов доходам, налоговыми органами Витебской области дополнительно предъявлено к уплате 275,8 тысячи рублей, — уточнили в инспекции МНС по Витебской области.

Напомним, в Беларуси с 15 июля 2017 года вступили в силу изменения по декларированию физлицами доходов и имущества. Теперь налоговая может проводить сопоставление сумм расходов и доходов физлица как за полный календарный месяц, так и за истекший период нынешнего года.

Проверяют декларированные доходы и имущество налоговики по данным, которые указаны физлицами в декларации, и информации, имеющейся в налоговом органе.

При сопоставлении сумм расходов и доходов физлица к его расходам относятся деньги на покупку минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности, в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Если кто-то будет не согласен с размером расходов на уровне бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, то нужно будет написать заявление в налоговую с информацией о средствах, фактически израсходованных физлицом на эти цели.

Предоставлять декларацию о доходах и имуществе нужно только по письменному требованию налоговиков. Раньше — также по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемому по письменному запросу КГК, МВД, органов государственной безопасности и прокуратуры, то есть фактически по любым основаниям.

При этом у налоговиков должна быть информация о превышении стоимости имущества и расходов над доходами, которые поступили из законных источников, на сумму не меньше 250 базовых величин (не меньше 6375 рублей).

Запросить декларацию могут и по письменному запросу КГК, МВД, органов государственной безопасности, органов прокуратуры и СК, но в связи с ведением административного процесса, а также по уголовным делам и находящимся в производстве материалам по заявлениям и сообщениям о преступлениях.


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