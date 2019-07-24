Как отказ от алкоголя может повлиять на ваше здоровье? 22 24.07.2019, 11:06

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Исследователи Техасского университета в Остине ответили на этот вопрос.

Всем известно, что алкоголь вредит нашему здоровью, пишет tv.ua.

Но, ученые провели исследование, которое доказывает, что отказ от спиртных напитков ведет к ранней смерти.

За 20 лет наблюдений ученые пришли к выводу, что трезвенники умирают раньше хронических алкоголиков. Исследователи Техасского университета в Остине под руководством психолога Карла Холагана после 20-летних наблюдений выяснили, что те, кто отказывается от алкоголя умирают раньше людей зависимых от спиртного.

В экспериментальной работе принимало участие около 1,8 тыс. человек в возрасте от 55 до 65 лет. Их разделили на три группы: алкоголики, умеренно пьющие и трезвенники.

По итогу выяснилось, что 69% трезвенников не доживают до 65 лет. Среди алкоголиков таких набралось 60%. Меньше всего процент оказался у тех людей, которые умеренно употребляют спиртные напитки - всего 41%. Также, ученые узнали, что больше всего вредит организму резкий отказ от спиртного.