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Ученые обнаружили народ, непохожий на все существующие

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  • 24.07.2019, 11:55
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Он отличается от всех известных народов генетически.

Исследователи обнаружили, что популяция инуитов Канадского Арктического архипелага генетически отличается от всех известных народов. Об этом пишет Naked Science.

Как правило, у жителей Севера в силу их образа жизни и наследственности выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, у них чаще развивается выпячивание стенки (аневризма) сосудов головного мозга.

Канадские исследователи изучили геном инуитов и обнаружили несколько черт, характерных лишь для этой народности. В частности, жители Канадского Арктического архипелага отличаются очень хорошим метаболизмом жиров и адгезией между клетками. Это может быть следствием того, что они приспособились к жирной диете и экстремальному холоду.

Отмечается, что неевропейские популяции, особенно изолированные народы в отдаленных районах мира, редко представлены в генетических исследованиях. Понимание генома изолированных народов с уникальным генетическим фоном, таких как инуиты, позволит ученым разработать для них подходящие методы лечения.


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