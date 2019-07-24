закрыть
24 июля 2019, среда, 15:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В визовом центре Литвы в Минске обрушился подвесной потолок

  • 24.07.2019, 12:13
  • 2,008

Конструкции рухнули над сидениями, где люди дожидаются своей очереди на подачу документов.

В визовом центре Литвы, который находится в здании по улице Бобруйской, обрушился потолок. Фотографию прислал читатель tut.by.

В МЧС Беларуси подтвердили, что поврежден подвесной потолок. Это случилось на шестом этаже здания по улице Бобруйской, 6. По информации спасателей, пострадавших нет.

Судя по фото, конструкции рухнули над сидениями, где люди дожидаются своей очереди на подачу документов.

Визовый центр Литвы переехал в здание на улице Бобруйской несколько месяцев назад.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев