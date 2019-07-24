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Директора Щучинского лицея, который обматерил ученика, уволили

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  • 24.07.2019, 15:45
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Его поступок назвали аморальным.

По факту сложившейся ситуации в Щучинском государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением работы, 19 июля уволены социальный педагог, 23 июля - директор учреждения образования. Об этом пишет nn.by.

В отделе организационно-кадровой работы Щучинского райисполкома ранее сообщили, что социальный педагог местного сельскохозяйственного лицея Анастасия Андриасова уволена с работы.

Причиной увольнения стала аудиозапись, опубликованная в телеграм-канале Nexta на минувшей неделе: Анастасия Андриасова отборным матом отчитывает лицеиста Марка Ханько, который накануне составил шуточную петицию по образцу американской о штурме военной базы «Зона 51». Вот только Ханько призвал штурмовать Щучинский лицей.

«Ты, бл*, полудурок, по-другому тебя не назовешь. Ты когда эту ху* об инопланетянах читал, может, тоже думал, что здесь инопланетяне учатся? Что же ты, конченая твоя морда, ху*** разную пишешь? Ты же дебил чистой воды!

И этому дебилу автомат через год дадут в армии. Пи***ц же будет, пойдешь штурмовать военную часть? Придурок! Вот тебя не дай Бог кто-то клонирует. Это же такие дебилы, что хуже инопланетян будет», — воспитывала лицеиста Анастасия Андриасова.

Также в запись разговора попал и директор учреждения Дмитрий Маркевич. Его тоже уволили.

Маркевич в частности называл Марка Ханько «сказочным дол***м» и запугивал могилевской колонией.


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