Какие сюрпризы припрятаны в обновленном Трудовом кодексе? 3 24.07.2019, 16:18

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Один из лидеров профсоюза РЭП Геннадий Федынич ответил на самые важные вопросы.

23 июля Лукашенко подписал закон об изменениях в Трудовой кодекс. Среди нововведений: нанимателям позволили временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, передает Еврорадио.

Работодателей обязали давать мужчинам кратковременный неоплачиваемый отпуск при рождении ребёнка — до 14 дней.

О ком прежде всего думали авторы изменений Трудового кодекса — о нанимателях или о рядовых работниках? Какие неприятные сюрпризы припрятаны среди изменений? Могут ли работники отстоять свои права в случае их нарушения и каким образом?

На эти и другие вопросы ответил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.