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Израильские ученые создали пульт для управления собакой

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  • 25.07.2019, 13:05

Изобретение может пригодится в случаях, когда питомец не слышит человека.

Исследователи из Университета имени Бен-Гуриона в Израиле разработали жилет с пультом управления, который передает собаке команды хозяина, пишет журнал «Нож».

Устройство общается с собакой с помощью четырех крошечных вибромоторов: их разместили на спине и боковых частях жилета. Сигнал передается механизмам через специальный пульт. Каждая команда — уникальный набор вибраций, который запоминает пес.

Разработку начали тестировать на шестилетней собаке по кличке Тай — помеси лабрадора и немецкой овчарки. Тая растили как пса-поводыря, но не вышло: он плохо реагировал на команды, предпочитая обнюхивать вещи вокруг.

С новым жилетом Тай стал лучше отзываться на команды хозяина: благодаря вибрациям он уже знает, что значит «лежать», «ко мне», «крутиться» и «назад». По словам авторов изобретения, они довольны результатом. Теперь они планируют подключить к тесту собак других пород и возрастов.

Изобретение может пригодится в случаях, когда питомец не слышит человека: во время спасательных операций или на службе у людей с ограниченными возможностями.


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