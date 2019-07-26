Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию 1 26.07.2019, 16:20

2,046

Профсоюзы намерены добиваться отмены «рабских» статей нового закона.

В Беларуси меняется трудовое законодательство – соответствующие изменения подписал Лукашенко. Власти утверждают, что изменения расширят социальные гарантии, а независимые эксперты, что документ легализует принудительный труд. Профсоюзы грозят обращением в Международную организацию труда (МОТ), сообщает «Независимая газета».

Изменениям подверглись более 200 статей, рассказал вчера журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов. По его словам, фактически многие внесенные в кодекс нормы уже действуют, поскольку ранее вошли в законодательство декретами и указами Лукашенко. Кроме того, в него добавились нормы, повышающие гибкость трудового законодательства, утверждает чиновник.

«Документ получился сбалансированным. Он учитывает интересы работников и нанимателей, а также современные тенденции на рынке труда», – сказал Старовойтов. Касаясь конкретных положений, представители власти акцентируют внимание на том, что теперь в белорусском законодательстве появится понятие удаленной работы. Кроме того, отцы получат возможность пойти в отпуск на две недели в течение полугодия после рождения ребенка. Правда, неоплачиваемый. Как позитивное изменение власти трактуют и появление нормы, разрешающей во время трудового отпуска по основному месту работы трудиться по совместительству.

Игорь Старовойтов пояснил, что основные изменения в кодекс уже предусмотрены декретами № 29 и № 5. Это нашумевшие ранее документы, первый из которых ввел контрактную систему найма, второй дал практически неограниченные возможности для увольнения сотрудников. Например, уведомить о предстоящем увольнении он позволял всего лишь за семь дней. Представители Министерства труда рассказали, что проблемы, которые выявлены при применении этих документов, в кодексе будут устранены. В частности, уведомлять об увольнении нужно все же за месяц, а годовые контракты можно будет заключать лишь один раз, при первом приеме на работу.

Ссылаясь на экспертов независимых профсоюзов, вышеупомянутые нормы вызывали недовольство из-за того, что делали работников зависимыми и власти зачастую использовали для политических репрессий. С работниками, придерживающимися оппозиционных взглядов, заключались краткосрочные контракты, что позволяет декрет № 29, а для их увольнения было достаточно формулировки «дискредитация предприятия», что предусматривал декрет № 5.

Обещания властей изменить практику применения этих одиозных норм пока не убедили ни трудящихся, ни экспертов независимых профсоюзов. Глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук называет новую версию Трудового кодекса Беларуси худшим документом такого рода в мире. Если до внесения норм декретов 29 и 5 в кодекс можно было говорить об их незаконности, то сейчас этого нет, отмечает эксперт. «Правовое положение работников ухудшилось окончательно и бесповоротно: договорные трудовые отношения, основанные на волеизъявлении сторон, трансформировались в законодательный инструмент принуждения», – убежден он. Срочные трудовые контракты стали правилом, в то время как во всем мире они являются исключением.

По словам Александра Ярошука, теперь работник в Беларуси лишен права уволиться по собственному желанию. Кроме того, нанимателю позволено временно переводить его на другую работу на срок до шести месяцев даже к другому нанимателю, что делает «заемный труд» в стране абсолютно законным.

Напомним, что совсем недавно Беларусь отчитывалась в МОТ о выполнении Конвенции № 29 «О недопущении принудительного труда» и не признала таковым тот факт, что до окончания контракта работник в Беларуси не может уволиться по собственному желанию. Тогда представители независимых профсоюзов Беларуси выражали недовольство таким решением и упрекали МОТ в том, что она «благословила» белорусские власти на дальнейшие шаги по ущемлению прав трудящихся. Шаги эти не замедлили быть сделанными – в середине июня МОТ рассмотрела белорусский вопрос, а в результате парламент утвердил новую редакцию Трудового кодекса. «Международные структуры, созданные давным-давно (МОТ, ООН), к сожалению, теряют свое влияние на соблюдение основополагающих прав и свобод в различных странах, в том числе и развивающихся. Они или не хотят, или не могут принимать конкретные решения и нести ответственность за их выполнение», – сокрушался тогда лидер профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич.

Однако даже такая позиция МОТ не лишила белорусских профсоюзных лидеров энтузиазма. Они намерены и дальше бороться за права трудящихся. «Мы совместно с международным сообществом постараемся не оставить без последствий очередной шаг властей к окончательному закабалению белорусских работников, установлению полного их бесправия», – заявил Александр Ярошук. Он полагает, что времена, когда МОТ все же пришлось лишить Белоруссию торговых преференций ЕС из-за нарушений прав трудящихся, могут вернуться.