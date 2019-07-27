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Портрет среднестатистического белорусского автомобилиста

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  • 27.07.2019, 17:24
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87% автолюбителей считают, что Беларуси не нужны военные парады.

Знаете анекдот про среднюю температуру по больнице в 36,6 градусов? Именно поэтому создавать портрет среднестатистического белоруса тоже не очень благодарное дело. Что может быть общего у человека с автомобилем за 100 тысяч долларов и за тысячу, кроме синего паспорта с гербом? С другой стороны, некий "стандартный" портрет потребителя может многое рассказать о стране. Мы бы с радостью воспользовались официальной статистикой, но, к сожалению, у ГАИ раздобыть данные по автопарку белорусов крайне сложно. А по некоторым важным позициям даже государственный учет не поможет, пишет abw.by.

Поэтому на протяжении не одного месяца мы задавали нашим читателям в соцсетях разные вопросы, итоговые данные по которым в итоге сложились в одну картину.

На каких авто ездят белорусы? Сколько они тратят на топливо? Сколько машин не проходит техосмотр? Сколько машин в белорусских семьях? Сейчас все расскажем и покажем.

Откуда машины

Несмотря на то что таможенные пошлины на авто значительно выросли в уже достаточно далеком 2011-м, большинство белорусов по-прежнему ездит на машинах, которые привезли из Европы и США до июля 2011 года. По данным нашего опроса, таких автомобилей чуть более 56%.

Для сравнения: только 11% машин растаможено по единым ставка Таможенного союза.

Фото: abw.by

Сколько машин в семье

В 63% белорусских семей один автомобиль, почти в каждой пятой семье их два. Примерно в каждой одиннадцатой семье - три и более авто.

Фото: abw.by

Какие моторы

Под капотом в машинах белорусов чаще всего двигатель объемом 1,9-2,0 литра. Этот вариант выбрали 29% участников опроса. На втором месте по популярности моторы объемом от 1,6 до 1,8 литра. Малолитражки с двигателями до 1.2 составляют чуть более одного процента. Примечательно, что машин с моторами 3,5 литра и выше почти в пять раз больше.

Деньги и автомобиль

В месяц на топливо у большинства опрошенных уходит порядка 100-150 рублей - так ответили 22%. 19% респондентов на топливо тратят 150-200 рублей.

Фото: abw.by

Ежегодно на ремонт и обслуживание автомобиля белорусы отдают порядка 300-500 долларов. На втором месте с разницей в сотые доли процента расположился вариант 200-300 долларов.

Фото: abw.by

Сколько ездят

При этом четверть опрошенных в год наматывает от 10.000 до 15.000 км. Еще 17% ездит 15.000-20.000 в год. Около 10% респондентов проезжает 20.000-25.000 км. У более чем 18% белорусов ежегодный пробег превышает 30.000.

Фото: abw.by

Как часто меняют ГСМ и где покупают

Масло в двигателе большинство меняет каждые 10.000 км, если точнее - почти 54% опрошенных. 31% делает это чаще, раз в 7000-8000 пробега. Около 10% меняет масло каждые 12.000-15.000 км. Большие межсервисные интервалы - это не про нас.

Фото: abw.by

Моторные масла чаще всего покупают в магазинах 52% опрошенных. Почти 16% заказывают их в интернет-магазинах. Выбирают для этого рынки и АЗС по 9% респондентов.

Фото: abw.by

Комфорт

Кондиционер исправно работает в каждом втором авто. В 30% машин кондиционер есть, но не функционирует. В 20% автомобилей его просто нет.

Фото: abw.by

Техосмотр? Нет, не слышал

Еще наши сограждане не очень любят платить "налог на воздух" и вместе с тем проходить техосмотр. У 55% автомобилей наших читателей техосмотр не пройден.

Фото: abw.by

Кстати, более 7% опрошенных признались, что пройти ТО по-честному достаточно сложно, им приходиться "выкручиваться".

Фото: abw.by

Отношение к парадам

И если во всех опросах самый популярный вариант только раз набирает более 60%, то в одном из них процент зашкаливает и напоминает результаты последних президентских выборов: 87% респондентов считают, что Беларуси не нужны военные парады. По их мнению, это лишняя трата денег.

Фото: abw.by

Итак, в среднем мы с вами - это водители "возрастного" двухлитрового европейца, проезжающие в день порядка 30 км, добросовестно обслуживающие свой автомобиль и избегающие техосмотра и парадов. Нравится такой портрет или нет?


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