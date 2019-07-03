Медики назвали самый полезный летний фрукт 3.07.2019, 17:19

2,039

Этот фрукт может даже улучшить качество сна.

Медики считают, что систематическое употребление абрикосов является отменной профилактикой многих заболеваний. Так, абрикосы нормализуют уровень железа в крови, что предотвращает анемию. Фрукт помогает очистить организм от токсинов и шлаков, нормализуют уровень холестерина, пишет сайт akcenty.com.ua.

Также абрикосы полезны при стрессе, ведь они быстро снимают напряжение и тревожность, улучшить качество сна.

Абрикосы повышают иммунитет, так как активизируют защитные функции организма. Важно в период фруктов есть побольше, чтобы "накопить" защитные силы организма на осенне-зимний период, когда абрикосы становятся заморской роскошью.

Оранжевый фрукт очень полезен тем, кто работает "головой", так как активизирует мыслительные процессы, повышает внимательность и улучшает память.

Кроме того, абрикосы нормализуют обмен веществ и помогают лучше переваривать и усваивать пищу.

Особенно полезен фрукт женщинам, ведь он содержит в себе массу веществ, незаменимых для эластичности кожи. А еще абрикосы - отменное лакомство для беременных и молодых мам, так как они помогают организму быстро восстановиться после родов, а ребенку - сформироваться правильно и в срок.