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Блогер NEXTA: Белорусские военные по совету россиян «усовершенствовали» заряды для салюта в Минске

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  • 6.07.2019, 21:04
  • 3,153
Фото: svaboda.org

Блогер ссылается на источник в следственной группе.

У себя в телеграм-канале известный белорусский блогер NEXTA, который первым сообщил о трагедии 3 июля в Минске, сообщает:

- У нас появились свежие новости о ходе расследования "кровавого салюта" 3 июля в Минске на так называемом "дне независимости". "Дно" вырисовывается то еще, а "независимость" от здравого смысла, законов, инструкций и элементарных правил безопасности - полная. Если коротко, то от такого раздолбайства военных в шоке даже сами следователи.

Уже установлено, что прибытие в Минск российских специалистов документально никак не оформлялось, - рассказал источник в следственно-оперативной группе, занимающейся работой по уголовному делу о "кровавом салюте". - У них даже не было элементарных командировочных удостоверений. Когда начали заряжать пусковые установки, оказалось, что заряды калибра 195 мм в мортиры просто... не влазят! Офицеры Минской военной комендатуры связались с российскими поставщиками и попросили помощи. ОАО "Пиро-Росс" отправила в Минск двух своих специалистов и машину с новыми зарядами. Причем эти новые заряды по документам не проходили. Вообще никак!

Во время заряжания прибывшие российские специалисты решили... просто обрезать оболочку с самих зарядов и уже таким образом впихивать их в мортиры! - продолжает источник. - Сейчас следствие устанавливает, кто конкретно это делал. Уже есть показания, что эти "работы" проводили в том числе и белорусские военные специалисты по совету и под руководством россиян.

Также у сотрудников КГБ Беларуси есть большие вопросы к тому, как россияне вообще попали на территорию военной комендатуры, - рассказывает источник. - Для прохода на территорию воинской части в соответствии с инструкцией по режиму секретности (у военных она называется ИРС-2002), необходимо оформлять целый пакет документов. Все их положено письменно согласовывать с КГБ. Наши военные на это требование просто "забили".

У следствия также возник большой вопрос, что это за взаимоотношения между военным комендантом Минской военной комендатуры и его непосредственным начальником в Минобороны Беларуси, который закрыл глаза на всё происходящее безобразие, хотя и был прекрасно о нём осведомлён, - продолжает пожелавший остаться анонимным источник в СК. - А с другой стороны, есть вопрос, что это у них всех за финансовые делишки с российской частной компанией, которая "просто так" и "по доброте душевной" прислала новые заряды (которые, между прочим, стоят денег) и своих специалистов. Разумеется, уже дано указание проверить все документы о закупке фейерверочных изделий, что называется, по полной программе. Даже при беглом изучении этой схемы появились серьезные подозрения на коррупционную составляющую.

Кстати, первоначальная информация Минобороны о том, что процесс заряжания снимался на камеру для объективного контроля, оказалась правдой лишь отчасти, - рассказывает источник. - Всё действительно снималось, но утверждения военных, что нарушений при этом не выявлено - полное вранье. Именно по этой видеозаписи сотрудники КГБ и СК установили, что перед установкой в мортиры салютные заряды подрезались. Вероятнее всего, именно эта кустарная доработка в попытке "впихнуть невпихуемое" и привела к трагедии, но точно доказать это сможет только экспертиза. Она уже назначена.

Что ж, уже ясно, что в белорусской армии царит системный бардак, а установка на выполнение задач любой ценой вкупе с пренебрежением инструкциями, законами и уставом привели к трагедии. Кто персонально за неё ответит, мы должны узнать уже в ближайшее время. Но любой разумный человек понимает: виноваты не идиоты. А тот, кто их назначал.


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