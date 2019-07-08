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Высылаемый на 10 лет из Беларуси россиянин подал апелляцию

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  • 8.07.2019, 10:52
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Сергей Резчик
Фото: Leanid Sudalenka

40-летний Сергей Резчик родился в Хойниках.

Житель Хойник Сергей Резчик обжаловал решение суда Хойникского района о высылке на 10 лет из страны в судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда. Сейчас судьба 40-летнего гражданина России и его семьи находится в руках трех судей, пишет «Гомельская весна».

Судья суда Хойникского района Андрей Кардаш поддержал «стражей порядка» о высылке на 10 лет родившегося здесь же в Хойниках и имеющего вид на жительство гражданина России в интересах общественного порядка.

В родных Хойниках мужчина имеет в собственности квартиру, здесь он создал семью, воспитывает двоих несовершеннолетних сыновей, которые являются граждане Беларуси. Имеет постоянную работу на местном ЖБИ, по месту работы характеризуется положительно. Руководства завода, узнав о высылке, даже ходатайство написало в его поддержку.

В прошлом году мужчину лишили права вождения на 3 года, штраф оплачен полностью. Также его штрафовали за превышение скорости и перевозку ребенка в автомобиле без детского кресла.

Юрист ПЦ «Весна» Леонид Судаленко помог высылаемому подготовить жалобу в областной суд.

«Сергей вступил в независимый профсоюз РЭП, что даст нам право представлять его интересы в суде. Наша правовая позиция по делу заключается в непропорциональности содеянного высылаемым его наказанию. Решение о высылке было принято явно без учета интересов семьи и несовершеннолетних детей высылаемого», - заявил правозащитник.

Сергей Резчик прожил в Беларуси большую половину своей жизни, в России у его никого нет и ему некуда ехать. "В случае высылки я не представляю своей дальнейшей жизни", - заявляет мужчина.


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