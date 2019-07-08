Михаил Грабовский: Сказал семье, что переезжаем в Минск, пока не завоюем Кубок Гагарина 1 8.07.2019, 11:07

Тренер минского хоккейного «Динамо» провел пресс-конференцию перед началом сезона.

Тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский на пресс-конференции перед началом сезона с юмором ответил на вопрос, переедет ли его семья в Минск, пишет pressball.by.

- Пока семья будет вместе со мной в Беларуси, мне трудно без жены и детей. Вообще, я им сказал, что переезжаем в Минск до тех по, пока не завоюем Кубок Гагарина, - сказал Грабовский.

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков на пресс-конференции сообщил, что у главного тренера команды Крэйга Вудкрофта и его помощника Михаила Грабовского контракт с "зубрами" рассчитан на два года.