Какой будет погода на неделе 8.07.2019, 16:06

Прогноз погоды с 9 по 12 июля.

На этой неделе влияние на погоду в Беларуси будут оказывать атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, поступающая с севера Европы. Ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями. Температура будет на 3−6 °С ниже климатической нормы, лишь к концу недели дождей станет меньше, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

На вторник, 9 июля, синоптики объявили желтый уровень опасности. На большей части территории республики кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью — +8…13 °С, максимальная температура днем составит +15…21 °С.

В среду на большей части территории республики дожди, днем местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +7…12 °С, максимальная температура днем по республике — не выше +14…20 °С.

В четверг, 11 июля, на большей части территории республики кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах слабый туман. Днем местами по востоку страны возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +8…13 °С, максимальная температура днем — +15…22 °С.

В пятницу местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +5…12 °С, максимальная температура днем — +13…20 °С, местами по юго-западу страны воздух прогреется до +21…22 °С.