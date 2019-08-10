В Копенгагене произошел второй за неделю взрыв 3 10.08.2019, 13:22

Инцидент произошел перед участком полиции.

В Копенгагене прогремел второй за последние четыре дня взрыв. Инцидент произошел ранним утром в субботу, 10 августа, рядом с полицейским участком в районе Нёрребро, известном многонациональным населением. В результате повреждены окна и вход в здание, в котором на момент взрыва никто не находился. Люди не пострадали, пишет dw.com.

"Без сомнения, это было умышленное деяние", - заявил журналистам инспектор полиции Йорген Берген Сков. Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Спустя короткое время после взрыва был замечен мужчина, убегавший от полицейского участка. Полиция ведет его розыск.

Взрывы в Копенгагене и шведской Ландскроне

Первый взрыв в датской столице прогремел 6 августа. В результате был серьезно поврежден фасад здания налогового ведомства и получил легкие ранения один человек. По словам Скова, пока еще рано говорить о возможных связях двух взрывов.

Вечером 7 августа также произошел взрыв перед ратушей в городе Ландскрона на юге Швеции, находящемся в часе езды от Копенгагена.